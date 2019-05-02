Пушков пренебрежительно высказался об отставке главы минобороны Британии

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что отправленный в отставку глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон «полностью провалился».

«Глава минобороны Британии Уильямсон отправлен [главой британского правительства Терезой] Мэй в отставку в связи «с утратой веры в его способность занимать пост». Т.е. полностью провалился. Невелика потеря», – написал политик в своем Twitter.

. Уильямсон исповедовал примитивно-агрессивный стиль, выделялся лишь нападками на Россию. А таких в Лондоне пруд пруди.

По мнению сенатора, Уильямсон на своем посту занимался «лишь нападками на Россию». Таких людей в Лондоне «пруд пруди», отметил Пушков.

Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй отправила Уильямсона в отставку, так как «потеряла уверенность в его способности исполнять функции» министра.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Уильямсона «невменяемым человеком, притворявшимся министром обороны».