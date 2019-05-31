МИД отреагировал на объявление избитого россиянина персоной нон грата в Косово

МИД России прокомментировал объявление персоной нон грата сотрудника Миссии ООН Михаила Краснощекова, отметив презрение властей Косово к международным нормам дипломатического общения.

«Рассматриваем действия косовских властей как продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, презрение к международным нормам дипломатического общения. По сути, это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия», – сказано в комментарии МИД России в связи с объявлением персоной нон грата Михаила Краснощекова.

Ведомство также отметило, что «нельзя не видеть, что такие шаги стали возможны только в условиях потакания косоварам со стороны Запада», уточнив, что Россия будет принимать меры по защите своего гражданина в соответствии с международным правом и национальным законодательством.

Ранее сообщалось, что власти Косово объявили сотрудника ООН Михаила Краснощекова персоной нон грата.

Газета ВЗГЛЯД писала, как на это может отреагировать Москва.

Напомним, 28 мая Краснощеков получил тяжелые травмы во время операции полиции самопровозглашенной республики Косово на севере края и в Метохии. По версии Приштины, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами.

Избитого россиянина отпустили 30 мая, он был доставлен в Белград. В связи с нападением на дипломата в Косово СК России начал проверку.