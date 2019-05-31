Как России наказать Косово за избиение русского дипломата

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31 мая, пятница  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
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Новый мост между Россией и Китаем усилит развитие Дальнего Востока

Мост через Амур ознаменует новую веху в дружбе странФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Мост через Амур между Россией и Китаем, на который не затратили ни одного рубля и юаня из госбюджетов, ознаменует новую веху в отношениях стран, станет символом доверия и экономического развития. Его появление особенно актуально на фоне торговой агрессии США и запроса на расширение товарооборота. Чем еще полезен мост, который соединит Благовещенск и Хэйхэ? Подробности...
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Рада едва не признала Крым частью России

В тексте постановления сказано, что российские власти усилили «политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России» с 2014 годаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Парламент Украины призвал страны НАТО и ОБСЕ ввести новые санкции против России, дабы пресечь «политику фактической ассимиляции коренных народов», у которых отняли «обучение на родном языке». Этот призыв состоит из вранья приблизительно полностью и ничтожен по содержанию, но интересен не этим. Судя по всему, Рада была в шаге от того, чтобы косвенно признать Крым частью России. Подробности...
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Путин указал России путь к мировому господству

Виртуальная ведущая Елена, судя по всему, уже научилась узнавать Путина в лицоФото: Михаил Метцель/ТАСС
В четверг Владимиру Путину показали, как Россия может не только догнать, но и обогнать лидирующие в технологическом развитии страны. Этой «волшебной таблеткой» стал искусственный интеллект. Кто будет монополистом в этой сфере, тот станет властелином мира, отметил президент. В каких сферах Россия уже опережает ведущие технодержавы, а где имеет все шансы на мировое господство? Подробности...
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Трамп обратится к Москве за помощью

В прошлом году Болтон и Патрушев встречались дважды в течение двух месяцевФото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
Июнь станет для российско-американских отношений месяцем важных переговоров. Кроме анонсированной Трампом встречи с Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии, пройдет и встреча двух их «спецпредставителей» – Болтона и Патрушева. Встреча станет уже третьими их переговорами за последние десять месяцев. А пройдет она в очень необычном формате и месте – в Иерусалиме, причем с участием их израильского коллеги. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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«Молекулы свободы» как признак упадка Америки

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Идея, что списанная со счетов истории Россия избрала Америке президента и вообще успешно ведет подрывную работу, возможно, годится для внутреннего американского употребления, но совершенно неприемлема для внешнего. Подробности...

Зачем России сдавать Иран

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские СМИ пишут о том, что Россия готова поддержать США в иранском вопросе и отказаться от поставки Тегерану С-400. Однако у Москвы нет ни оснований, ни желания, ни наивности для такого шага. Подробности...
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Новоявленный «Плохиш» российского кино

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Со времен Рейгана ни один режиссер не может снимать кино про американские вооруженные силы, не получив согласия министерства обороны США. Почему же в нашей стране режиссеры получают добро на съемки таких фильмов, как «Братство»? Подробности...
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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          Количество выходных на новогодние праздники необходимо:
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            Как России наказать Косово за избиение русского дипломата

            Дело Михаила Краснощекова показывает истинное отношение Косово к международному праву   31 мая 2019, 17:03
            Фото: Павел Бушуев/ТАСС
            Текст: Людмила Суркова,
            Дарья Рыночноваа,
            Иван Абакумов

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            Приштина объявила персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, которого жестоко избил косовский спецназ. Сергей Лавров назвал поведение косовских властей неприемлемым и призвал ООН вмешаться в ситуацию. Как теперь должна действовать Москва и есть ли у нее рычаги давления на Приштину?

            В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров потребовал от ООН отреагировать на попытки лишить статуса сотрудника миссии в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова. Во вторник Краснощеков получил тяжелые травмы головы и лица в ходе операции косовского спецназа на севере края и в Метохии.

            После задержания россиянин находился в больнице города Митровица, и только через несколько часов его освободили. По версии Приштины, Краснощеков якобы находился возле баррикад вместе с сербами. Столкновения местных сербов с косовской полицией произошли 28 мая после того, как косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов.

            В пятницу косовские власти, вопреки требованию Лаврова, объявили россиянина персоной нон грата, и теперь Краснощеков не сможет продолжить работу в МООНК. Сейчас россиянин находится на лечении в Военно-медицинской академии в Белграде, куда его доставили накануне. В пятницу его посетил президент Сербии Александр Вучич и пожелал скорейшего выздоровления. Пока Краснощеков способен перемещаться только в инвалидном кресле.

            «Их [властей Косово] абсолютно неприемлемое поведение в отношении российского участника миссии ООН в Косово не может быть ничем оправдано. А их попытки лишить нашего представителя полномочий, статуса, которым обладают сотрудники миссии ООН, это очень серьезный вопрос, на него должны реагировать представители ООН», – заявил Лавров.

            По его словам, Приштина испытывает чувство безнаказанности из-за покровительства стран Запада, и власти Косово «явно отбились от рук тех, кто делал вид, что ими руководит». «На самом деле они никого не слушали. Руководить ими пытались и Евросоюз, и США», – сказал министр, добавив, что итог подобного покровительства печален, поскольку у косовских властей сложилось ощущение вседозволенности.

            В свою очередь постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заверил, что Москва проследит за ходом дела Краснощекова и не даст «спустить на тормозах это преступление». «Нападавших не остановило даже то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом. Что это, если не полное пренебрежение Приштиной международным правом? Или забота о законе – лишь ширма для провокаций косовоалбанской верхушки?» – задался вопросом дипломат.

            В том, что ответ должен России должен «быть серьезным и жестким», убежден телеведущий Владимир Соловьев. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД он напомнил, что «у Советского Союза был большой опыт, как доводить свою точку зрения, что такое поведение недопустимо к нашим гражданам, а тем более к дипломатам». Он подчеркнул, что для отстаивания своей позиции Россия должна использовать все дипломатические средства.

            В свою очередь президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает возможности Москвы весьма ограниченными. «Можно возбудить дела против виновных в избиении российского гражданина. Это то, что может сделать государство, не нарушая каких-либо границ. Через международные организации можно выразить только возмущение и недоумение», – сказал Ремизов газете ВЗГЛЯД.

            Он посоветовал Москве обратить внимание на опыт США и Израиля, которые умеют добиваться выдачи причастных к избиению своих граждан.

            Впрочем, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров убежден, что «косовары должны извиниться за произошедшее и наказать виновных». Сенатор сомневается, что на практике удастся добиться правосудия над обидчиками Краснощекова. «Этот вопрос будет, как говорится, «замылен». Вряд ли косовская полиция действовала по собственной инициативе, наверняка у них была на это санкция», – сказал Джабаров газете ВЗГЛЯД.

            Коллега Джабарова, зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов констатирует, что от подобных событий «никто не застрахован». По оценке собеседника, в деле Краснощекова Косово перегнуло палку и «преступники должны быть наказаны». Задержание россиянина напомнило ему резню в российском посольстве в Тегеране и гибель Александра Грибоедова. «Видимо, времена, когда произошло то, что произошло с Грибоедовым в Персии, еще не окончательно канули в Лету», – сказал Климов газете ВЗГЛЯД.

            Сенатор отметил, что поскольку Россия не признает независимость Косово, то может всячески помогать Сербии «наводить там порядок с учетом международного права». Он подчеркнул, что Москва вправе «защищать законные интересы своих граждан везде всеми доступными способами». «Важно, чтоб везде это знали, в том числе и в Косово», – подчеркнул сенатор.

            Климов напомнил, что в 1999 году сводный батальон ВДВ ВС России, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, совершил марш-бросок в Приштину с целью взять под контроль аэропорт «Слатина».

            «Инструментарий у нас очень большой, и если мы это на полную катушку раскрутим, а я считаю, у нас есть такая необходимость, то мало не покажется...

            В 1999 году все очень удивились и испугались, что начнется третья мировая война, и как-то все уладилось сразу», – напомнил Климов.

            Сербский политолог Стеван Гайич отметил, что Россия имеет рычаги давления, так как она одна один из пяти постоянных членов Совбеза ООН. По его словам, после ухода в 2003 году России из Косово по просьбе НАТО «случился масштабный погром сербского населения».

            «Россия сейчас должна вернуться в Косово, даже не спрашивая Белград, потому что она гарант резолюции 1244 (в ней говорится о суверенитете Сербии над всей своей территорией, включая Косово) и международного права, и должна защищать своих граждан», – заявил Гайич газете ВЗГЛЯД.

            По его словам, президент Сербии Вучич не сможет самостоятельно обеспечить дипломатическую неприкосновенность для российских сотрудников МООНК.


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