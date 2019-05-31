Как России наказать Косово за избиение русского дипломата

Приштина объявила персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, которого жестоко избил косовский спецназ. Сергей Лавров назвал поведение косовских властей неприемлемым и призвал ООН вмешаться в ситуацию. Как теперь должна действовать Москва и есть ли у нее рычаги давления на Приштину?

В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров потребовал от ООН отреагировать на попытки лишить статуса сотрудника миссии в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова. Во вторник Краснощеков получил тяжелые травмы головы и лица в ходе операции косовского спецназа на севере края и в Метохии.

После задержания россиянин находился в больнице города Митровица, и только через несколько часов его освободили. По версии Приштины, Краснощеков якобы находился возле баррикад вместе с сербами. Столкновения местных сербов с косовской полицией произошли 28 мая после того, как косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов.

В пятницу косовские власти, вопреки требованию Лаврова, объявили россиянина персоной нон грата, и теперь Краснощеков не сможет продолжить работу в МООНК. Сейчас россиянин находится на лечении в Военно-медицинской академии в Белграде, куда его доставили накануне. В пятницу его посетил президент Сербии Александр Вучич и пожелал скорейшего выздоровления. Пока Краснощеков способен перемещаться только в инвалидном кресле.

«Их [властей Косово] абсолютно неприемлемое поведение в отношении российского участника миссии ООН в Косово не может быть ничем оправдано. А их попытки лишить нашего представителя полномочий, статуса, которым обладают сотрудники миссии ООН, это очень серьезный вопрос, на него должны реагировать представители ООН», – заявил Лавров.

По его словам, Приштина испытывает чувство безнаказанности из-за покровительства стран Запада, и власти Косово «явно отбились от рук тех, кто делал вид, что ими руководит». «На самом деле они никого не слушали. Руководить ими пытались и Евросоюз, и США», – сказал министр, добавив, что итог подобного покровительства печален, поскольку у косовских властей сложилось ощущение вседозволенности.

В свою очередь постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заверил, что Москва проследит за ходом дела Краснощекова и не даст «спустить на тормозах это преступление». «Нападавших не остановило даже то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом. Что это, если не полное пренебрежение Приштиной международным правом? Или забота о законе – лишь ширма для провокаций косовоалбанской верхушки?» – задался вопросом дипломат.

В том, что ответ должен России должен «быть серьезным и жестким», убежден телеведущий Владимир Соловьев. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД он напомнил, что «у Советского Союза был большой опыт, как доводить свою точку зрения, что такое поведение недопустимо к нашим гражданам, а тем более к дипломатам». Он подчеркнул, что для отстаивания своей позиции Россия должна использовать все дипломатические средства.

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В свою очередь президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает возможности Москвы весьма ограниченными. «Можно возбудить дела против виновных в избиении российского гражданина. Это то, что может сделать государство, не нарушая каких-либо границ. Через международные организации можно выразить только возмущение и недоумение», – сказал Ремизов газете ВЗГЛЯД.

Он посоветовал Москве обратить внимание на опыт США и Израиля, которые умеют добиваться выдачи причастных к избиению своих граждан.

Впрочем, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров убежден, что «косовары должны извиниться за произошедшее и наказать виновных». Сенатор сомневается, что на практике удастся добиться правосудия над обидчиками Краснощекова. «Этот вопрос будет, как говорится, «замылен». Вряд ли косовская полиция действовала по собственной инициативе, наверняка у них была на это санкция», – сказал Джабаров газете ВЗГЛЯД.

Коллега Джабарова, зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов констатирует, что от подобных событий «никто не застрахован». По оценке собеседника, в деле Краснощекова Косово перегнуло палку и «преступники должны быть наказаны». Задержание россиянина напомнило ему резню в российском посольстве в Тегеране и гибель Александра Грибоедова. «Видимо, времена, когда произошло то, что произошло с Грибоедовым в Персии, еще не окончательно канули в Лету», – сказал Климов газете ВЗГЛЯД.

Сенатор отметил, что поскольку Россия не признает независимость Косово, то может всячески помогать Сербии «наводить там порядок с учетом международного права». Он подчеркнул, что Москва вправе «защищать законные интересы своих граждан везде всеми доступными способами». «Важно, чтоб везде это знали, в том числе и в Косово», – подчеркнул сенатор.

Климов напомнил, что в 1999 году сводный батальон ВДВ ВС России, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, совершил марш-бросок в Приштину с целью взять под контроль аэропорт «Слатина».

«Инструментарий у нас очень большой, и если мы это на полную катушку раскрутим, а я считаю, у нас есть такая необходимость, то мало не покажется...

В 1999 году все очень удивились и испугались, что начнется третья мировая война, и как-то все уладилось сразу», – напомнил Климов.

Сербский политолог Стеван Гайич отметил, что Россия имеет рычаги давления, так как она одна один из пяти постоянных членов Совбеза ООН. По его словам, после ухода в 2003 году России из Косово по просьбе НАТО «случился масштабный погром сербского населения».

«Россия сейчас должна вернуться в Косово, даже не спрашивая Белград, потому что она гарант резолюции 1244 (в ней говорится о суверенитете Сербии над всей своей территорией, включая Косово) и международного права, и должна защищать своих граждан», – заявил Гайич газете ВЗГЛЯД.

По его словам, президент Сербии Вучич не сможет самостоятельно обеспечить дипломатическую неприкосновенность для российских сотрудников МООНК.