Российская подлодка встала на ремонт после пятилетнего ожидания

Подлодка проекта 877 «Алроса», которая ожидала ремонта на протяжении пяти лет, была заведена в док 13-го судоремонтного завода Черноморского флота, об этом рассказал источник в судоремонтной отрасли.

«Ожидается, что доковый этап ремонта «Алросы» продлится четыре-пять месяцев», – пояснил собеседник ТАСС.

Он уточнил, что начало ремонта затянулось «по ряду причин».

Отмечается, что после завершения ремонта, испытаний и оценки технической готовности подлодку могут отправить в межфлотский переход на Балтийский флот. Там она обеспечит проведение испытаний подлодок и кораблей, строящихся на заводах «Адмиралтейские верфи» и «Северная верфь».

На данный момент в составе Черноморского флота числятся восемь субмарин, шесть из них носят крылатые ракеты «Калибр-ПЛ», две входят в постоянный состав российской Средиземноморской эскадры.

О начале ремонта «Алросы» сообщалось еще в 2014 году, по планам она должна была проходить его на 13-м судоремонтном заводе.