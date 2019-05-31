Новую машину техразведки для российской армии показали в ЮВО

Новый автомобиль технической разведки МТР-К был представлен на полигоне Прудбой под Волгоградом, машина будет поступать на вооружение в 2020 году, заявил глава пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

Автомобиль имеет на борту систему навигации, ночного видения, радиационной и химической разведки и беспилотный летательный аппарат, сообщил Астафьев, передает РИА «Новости».

«В ЮВО впервые продемонстрировали новую специальную технику. Новейший МТР-К поступит на вооружение ВС РФ в 2020 году после проведения государственных испытаний», – пояснил представитель округа.

Ранее в подмосковной Балашихе впервые показали бронеавтомобиль «Горец-ССН», разработанный для Росгвардии; машина оснащена системой видеокамер, противоминным полом и предназначена для перевозки бойцов десанта.

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