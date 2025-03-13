Галина Данильченко, которая с первых дней вхождения Запорожской области в состав России работала на благо ее жителей, переходит на новое место работы. Она назначена на должность сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), где будет координировать деятельность местного самоуправления в исторических регионах Российской Федерации, сообщает zonews.ru.

С марта 2022 года Данильченко возглавляла Мелитопольский городской Совет и военно-гражданскую администрацию этого города. Она активно поддерживала проведение референдума о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации. Данильченко занимала ряд ключевых постов, включая секретаря Запорожского регионального отделения партии «Единая Россия» и другие.

За время своей работы на стороне России, на Данильченко было совершено несколько покушений, включая попытки подрыва ее автомобиля. Несмотря на угрозы, она успешно обеспечивала внутриполитическую стабильность и социальное благоустройство в Мелитополе, налаживала гуманитарную помощь и поддерживала межнациональный мир.

В новой должности Данильченко планирует активно развивать проекты, такие как «Муниципальный диалог» и форум «Малая родина – сила России», с участием муниципалитетов всей страны. Ожидается, что в 2025 году муниципальное сообщество России будет активно участвовать в совместных усилиях по укреплению местного самоуправления.