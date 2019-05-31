Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук пообещал продолжить переговоры с Донбассом «на общественных началах», несмотря на противоречия с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Медведчук отметил, что в настоящее время обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе, а также обмен заключенными между Россией и Украиной исключен, поскольку Киев не проявляет нужной для этого политической воли, передает ТАСС.

«К сожалению, обменами сегодня никто не занимается. Господин Зеленский только делает заявления по поводу того, что он будет освобождать (...), но кроме слов, заявлений его и его команды пока абсолютно ничего в этом плане не делается», – подчеркнул политик.

«Я действительно занимался этим вопросом (освобождением украинцев) на общественных началах. (...) Да, я веду переговоры по вопросу освобождения отдельных лиц в Российской Федерации, эта работа будет продолжена, впрочем, как ведутся и переговоры по поводу освобождения в Донецке и в Луганске», – сказал Медведчук в эфире телеканала «Россия-24».

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



На прошлой неделе руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан отказался считать Медведчука представителем Киева на переговорах с Россией.

Сам глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявил газете ВЗГЛЯД, что не видит смысла «представлять интересы команды Зеленского» на переговорах с Россией. В Кремле восприняли решение Медведчука с сожалением.

Отметим, Медведчук подчеркивал, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» в случае победы на парламентских выборах на Украине может объединяться с другими политическими силами лишь на тех идеологических принципах, которые отстаивает.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД