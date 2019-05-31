Газпром договорился с Туркменией о поставках газа

Новый среднесрочный контракт на покупку Газпромом туркменского газа может начать действовать с третьего квартала 2019 года, сообщил первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии совета глав правительств СНГ, который пройдет в Туркменистане.

«По результатам договоренностей, достигнутых в марте и апреле 2019 года, по линии ПАО «Газпром» подписан краткосрочный контракт на закупку туркменского газа», – сообщил Приходько, слова которого передает ТАСС.

Кроме того, первый заместитель руководителя аппарата правительства России добавил, что «в настоящее время идет согласование среднесрочного контракта купли-продажи газа с ГК «Туркменгаз», вступление в силу которого предполагается с III квартала 2019 года».

Напомним, в сентябре прошлого года глава Туркмении предложил начать обсуждение экономических проектов на Каспии. В октябре ЕС призвал Туркмению к строительству Транскаспийского газопровода. В ноябре стало известно, что Туркмения и Еврокомиссия ведут активные переговоры о возможных поставках газа в ЕС.

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