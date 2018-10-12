ЕС призвал Туркмению к строительству Транскаспийского газопровода

Представители Евросоюза на переговорах с делегацией Туркменистана в Брюсселе выразили готовность содействовать привлечению инвестиций в строительство Транскаспийского газопровода, сообщает издание «Нейтральный Туркменистан».

Об интересе со стороны ЕС к строительству Транскаспийского газопровода и поставкам туркменского природного газа на европейский рынок стало известно на совещании, которое состоялось в Туркмении при участии президента республики Гурбангулы Бердымухамедова, передает РИА «Новости».

«Участники переговоров со стороны Евросоюза выразили готовность содействовать привлечению инвестиций в реализацию этого важнейшего энергетического проекта», – заявил один из участников совещания.

Президент Туркмении в ответ заметил, что для реализации этого востребованного жизнью проекта нужны только согласие сторон-участниц проекта и экологическая экспертиза, так как необходимая правовая база по прокладке газопровода была создана благодаря принятию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

По словам Бердымухамедова, проект газопровода предусматривает поставку природного газа на европейский рынок в объеме 30 млрд кубометров ежегодно в течение не менее 30 лет.

Напомним, в сентябре МИД подчеркнули, что строительство трубопроводов в Каспийском море возможно только при условии, что ни одно из прикаспийских государств не возражает.