МИД пояснил правила строительства трубопроводов в Каспийском море

Строительство трубопроводов в Каспийском море возможно только при условии, что ни одно из прикаспийских государств не возражает, сообщил посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков.

Он указал на связь Конвенции о правовом статусе Каспийского моря с Протоколом по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Как пояснил Братчиков, в «трубопроводной» статье конвенции указано, что трубопроводы могут прокладывать только в том случае, если проекты соответствуют «экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в договорах», которые заключили страны. Речь идет в том числе и о Рамочной конвенции о защите морской среды Каспийского моря, пишет «Коммерсант».

Протокол по ОВОС позволяет каждому прикаспийскому государству еще на этапе проектирования участвовать «во всесторонней экологической экспертизе» проектов, которые «могут затронуть природную среду Каспия», включая «проекты переброски углеводородов».

Братчиков отметил, что у России пока нет планов по постройке «магистральных, транскаспийских трубопроводов». Он подтвердил, что не будет никакого «автоматизма», например, по согласованию Транскаспийского газопровода.

Достигнутые соглашения при этом исключают возможность того, что одни страны начнут прокладывать трубу вопреки возражениям других, они «просто обязаны договариваться», заявили в МИД России.