Глава Туркмении предложил начать обсуждение экономических проектов на Каспии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем выступлении на Генассамблее ООН выразил готовность предметно обсуждать вопросы реализации экономических проектов на Каспии со всеми заинтересованными сторонами.

Бердымухамедов заявил, что подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря открывает перспективу превращения региона в один из стратегических транспортно-транзитных и энергетических узлов международного значения, место широкой инвестиционной, торговой, экономической деятельности и кооперации, передает РИА «Новости» со ссылкой на госинформагентство Туркменистана ТДХ.

В связи с этим Бердымухамедов выразил готовность предметно обсуждать вопросы реализации экономических проектов на Каспии со всеми заинтересованными сторонами.

Напомним, 12 августа лидеры стран «Каспийской пятерки» на саммите в казахстанском Актау подписали конвенцию о правовом статусе Каспия. Впоследствии в МИД подчеркнули, что строительство трубопроводов в Каспийском море возможно только при условии, что ни одно из прикаспийских государств не возражает.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, о том, почему на Западе раздел Каспия объявили победой России, а также разбиралась в том, что получит Москва от этого соглашения.