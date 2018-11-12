Советник главы Туркмении рассказал о переговорах по поставкам газа в ЕС

Туркмения и Еврокомиссия ведут переговоры о возможных поставках газа, сообщил советник президента Туркменистана по нефти и газу Ягшигельды Какаев.

«Мы рассматриваем экспортный маршрут в европейском направлении, ведем активные переговоры с Еврокомиссией и с другими транзитными странами по этому вопросу. Мы на месте не сидим», – сказал он, передает ТАСС.

В конце октября представители Евросоюза на переговорах с делегацией Туркменистана в Брюсселе выразили готовность содействовать привлечению инвестиций в строительство Транскаспийского газопровода.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе.