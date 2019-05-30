Захарова назвала заявления США по Ирану «кислотным дождем»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «кислотным дождем» заявления США по поводу военного ответа Ирану.

Захарова в своем Facebook отметила, что последние заявления Соединенных Штатов по Ирану сравнимы с дождем, «но не свежим весенним, а кислотным дождем».

Так она охарактеризовала заявления о спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука о военном ответе этой стране и заявления о возможных санкциях против европейского механизма расчетов с Ираном INSTEX.

«Агрессивное поведение Соединенных Штатов Америки в мире выходит за все мыслимые пределы. Регион за регионом, государство за государством, народ за народом страдают от этой нарочитей вседозволенности. С кнутом в руке и пряником за щекой Вашингтон принялся «управлять» вселенной. Проходили. Последствия известны», – заключила Захарова.