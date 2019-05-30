США заявили о готовности ответить Ирану военной силой

Соединенные Штаты ответят военной силой, если Иран организует нападение, об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Мы изменили позиции наших сил в регионе. Мы думаем, что это репозиционирование имеет сдерживающую силу в отношении возможных ошибочных расчетов (иранского) режима», – добавил Хук, передает РИА «Новости».

Напомним, в Госдепе пообещали принудить Иран к переговорам о заключении нового всеобъемлющего соглашения взамен ядерной сделки.

В начале мая исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан еще 9 мая представил главным военным помощникам президента США Дональда Трампа план отправки на Ближний Восток до 120 тыс. военных.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовятся к войне с Ираном.

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