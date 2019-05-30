США захотели принудить Иран к переговорам о всеобъемлющем соглашении

Вашингтон намерен продолжать оказывать максимальное давление на Тегеран, чтобы вынудить начать переговоры о заключении нового всеобъемлющего соглашения взамен Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявила глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

«Мы продолжим оказывать максимальное давление на иранский режим, чтобы лишить его средств для ведения разрушительной внешней политики и заставить его вести переговоры о новом всеобъемлющем соглашении, которое касалось бы всех аспектов его поведения», – заявила глава пресс-службы Госдепа, слова которой передает ТАСС.

Напомним, с начала мая США решили ввести полный запрет на покупку иранской нефти, а также потребовали от Тегерана прекратить обогащение урана. К концу этого месяца стало известно, что Вашингтону удалось заставить Китай отказаться от иранской нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении включить в список иностранных террористических организаций элитное иранское военно-политическое формирование «Корпус стражей Исламской революции» (КСИР). (Сражается в Сирии на стороне Дамаска).

8 мая Иран на фоне новых угроз со стороны США заявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке. После этого Госдеп пообещал помешать Ирану создать ядерное оружие.

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