Госдеп пообещал помешать Ирану создать ядерное оружие

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что Соединенные Штаты не позволят Ирану продолжить разработку ядерной программы, создав в итоге ядерное оружие.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у властей США сведения о том, что Иран мог продвинуться в деле разработки ядерного оружия, Помпео признал, что угрозы, исходившие от Ирана в последние недели, не были связаны с ядерной программой Тегерана, передает ТАСС.

«Те угрозы, которые мы видели в последние недели, не касались их ядерной программы. Это были обычные действия с применением ВС Ирана и его посредников в регионе. Поэтому речь не шла о ядерной программе», – заявил Помпео в интервью информационной сети One America News Network.

В то же время глава Госдепа подчеркнул, что США не позволят Ирану получить ядерные вооружения. «Мы не собираемся позволять им продолжать разработку их ядерной программы», – заявил госсекретарь США.

Накануне духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что не верит в реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Ранее президент России Владимир Путин объяснял, почему Ирану не надо выходить из ядерной сделки. Россия также предложила провести заседание комиссии по СВПД для Ирана.

Напомним, 8 мая Иран на фоне новых угроз со стороны США заявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке. Евросоюз не согласился следовать примеру США и выразил намерение придерживаться условий сделки.

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