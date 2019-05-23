Духовный лидер Ирана раскритиковал власти страны за реализацию ядерной сделки

Духовный лидер и руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что не верит в способ реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, о чем неоднократно сообщал президенту республики Хасану Роухани и главе МИД Мохаммаду Джаваду Зарифу.

«Я не верю в тот способ, который был избран для осуществления СВПД, и я много раз ясно давал понять это президенту [Ирана Хасану Роухани] и министру иностранных дел [Джаваду Зарифу]», – передает ТАСС заявление Хаменеи со ссылкой на Mehr News Agency.

Во вторник Россия предложила провести заседание комиссии по СВПД для Ирана.

Ранее президент России Владимир Путин объяснял, почему Ирану не надо выходить из ядерной сделки.

Напомним, 8 мая Иран на фоне новых угроз со стороны США заявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке. Евросоюз не согласился следовать примеру США и выразил намерение придерживаться условий сделки.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД