Россия поддержала проведение комиссии по СВПД для Ирана

Москва считает необходимым провести заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД ) по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров, однако европейские участники к этому пока не готовы, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ульянов заявил, что российская сторона поддерживает проведение совместной комиссии, так как «ситуация сложная и нужно встречаться и говорить о том, как выходить из этой ситуации», передает РИА «Новости».

Он отметил, что «необходимости в министерской встречи мы не видим, это должна быть совместная комиссия на уровне так называемых политдиректоров».

При этом «никаких конкретных дат проведения такого заседания на сегодняшний день нет».

«По-моему, наши европейские коллеги пытаются осмыслить и переварить эту ситуацию, поэтому идея проведения заседания находится в подвешенном состоянии», – указал Ульянов.

Он отметил, что Иран не отклоняется от допустимых параметров по ядерной программе: «По СВПД Иран имеет право иметь запасы обогащенного урана в объеме 300 килограмм и тяжелой воды в объеме 130 тонн».

«Ни по урану, ни по тяжелой воде Иран до этих величин пока не приближается. Так что даже те, кто критически относится к политике Тегерана по каким-то причинам, не в состоянии предъявить никаких претензий. И характерно, что МАГАТЭ на эту тему не высказывается публично, потому что не видит предмета, никаких отклонений на сегодняшний день нет», – сказал дипломат.

Он добавил, что «иранцы очень ответственно относятся к выполнению своих обязательств, и преимущественно благодаря им сделка продолжает существовать».

Ульянов напомнил, что сделка по иранской ядерной программе состоит из двух частей – часть по ядерной программе и часть по экономическим вопросам. Теперь же необходимо попытаться восстановить утраченный баланс между ними.

Дипломат добавил, что Москва не «драматизирует» ситуацию вокруг СВПД, однако не хотела бы дальнейшей эскалации со стороны любой из сторон в урегулировании этого вопроса.

Он также напомнил, что в сделке есть положения, которые позволяют Ирану прекратить выполнение плана действий, если какая-то из сторон демонстрирует «серьезное невыполнение» своих обязательств, что и произошло после выхода США из сделки.

«Тегеран ничего не рубит с плеча, не ломает сделку, просто посылает сигналы о том, что нынешняя ситуация его категорически не устраивает, объясняет почему и призывает остальных участников принять шаги с целью выправления ситуации. Тут, по-моему, не за что его осуждать», – сказал он.

Напомним, 8 мая Иран на фоне новых угроз со стороны США заявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке. Евросоюз не согласился следовать примеру США и выразил намерение придерживаться условий сделки.

Президент России Владимир Путин объяснял, почему Ирану не надо выходить из ядерной сделки.