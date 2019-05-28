США вынудили Китай отказаться от иранской нефти

Из-за санкций США Китай прекратил покупать нефть у Ирана, сообщают источники в иранской нефтяной отрасли.

Кроме того, у Ирана перестали покупать нефть Индия, Турция, Южная Корея и Япония. Эти государства, а также Тайвань, Греция и Италия, приобретали за март 1,6 млн баррелей нефти ежедневно, теперь же «соблюдают санкции», заявил член экономической комиссии парламента Ирана Рахим Заре.

В мае в Иране загрузили танкер, принадлежащий Китаю, но судно указало в качестве пункта назначения Индонезию. Сейчас оно все еще находится у берегов Ирана и использовалось только для хранения нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal

По мнению источника, «у Китая достаточно проблем с США», Пекин «не хочет давать» Вашингтону «очередной повод».

В Иране надеются, что Китай возобновит закупку нефти. Соответствующие переговоры ведутся.

Напомним, между США и Китаем продолжается торговая война. США вводят пошлины на китайские товары, а также ввели санкции против компании Huawei.

Коме того, США решили ввести полный запрет на покупку иранской нефти. Более того, Штаты пообещали в дальнейшем расширить давление на Иран.