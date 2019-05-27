Трамп заявил о неготовности заключить торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио заявил, что США пока не готовы к заключению торгового соглашения с Китаем, но надеются в будущем выработать соответствующий документ.

«Я думаю, что они (Китай – прим. ТАСС), вероятно, хотели бы заключить сделку на условиях, которые были до того, как они попытались пересмотреть их. Они хотели бы заключить сделку. Мы не готовы заключить сделку», – сказал Трамп, сообщает ТАСС.

Президент США отметил, что в настоящее время из-за повышенных пошлин на китайские товары в американскую экономику поступают дополнительные средства. Однако Трамп выразил надежду, что в будущем Вашингтон и Пекин смогут заключить «отличную торговую сделку».

Заявление американского президента прокомментировали и в Китае, заявив, что их правительство по-прежнему намерено урегулировать торговые разногласия с США посредством равноправных и дружественных переговоров.

«В последнее время многие официальные лица США сделали ряд разных комментариев по китайско-американским торговым переговорам. Некоторые заявляли, что достижение сделки возможно, а другие, что невозможно. Позиция Китая ясна и последовательна: во-первых, мы уверены, что противоречия между странами должны быть разрешены путем дружественных консультаций и переговоров. Во-вторых, мы также верим в то, что торговые переговоры между Китаем и США должны базироваться на принципах равенства и взаимного уважения», – заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Напомним, 11 мая Дональд Трамп поручил ввести 25% пошлины, также приказав, начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов, после чего Китай ввел ответные пошлины.

В России отметили, что торговая война США и Китая отрицательно скажется на мировом экономическом климате.