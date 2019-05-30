Эксперты оценили планы Турции разместить F-35 подальше от С-400

«Турецкий посол привел чисто военные аргументы. А если говорить про российские комплексы С-400, то при желании они перемолотят эту всю авиацию за считанные минуты», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя обещание Анкары разместить F-35 вне досягаемости для комплексов С-400.

«Опасения США напрасны. Но кто сказал, что С-400 не в состоянии уничтожить F-35 сейчас? Чему учиться? Для С-400 и С-300 нет ограничений. Они всепогодные, любой летательный аппарат могут сбить, технически проблем нет. Другое дело, что это означало бы начало прямого конфликта с США, что вряд ли произойдет», – считает генерал-лейтенант, бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеч Бижев.

С ним солидарен первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков. Он также заявил газете ВЗГЛЯД, что С-400 «нечему учиться».

«Полнейшая чушь, F-35 такая же воздушная цель, как любая другая. И уничтожить его будет не сложно, учиться там нечему», – сказал эксперт.

По его мнению, то, что где-то будут располагаться F-35, не имеет никакого значения. «Мы с США и Турцией воевать не собираемся, так что могут летать где угодно. Не будут наши переходить и на прямую военную конфронтацию с Израилем в этом районе. Они тоже не хотят этого и не дают повода, помимо сбитого Ил-20», – сказал Сивков.

Напомним, ранее турецкий посол в США Сердар Кылыч заявил, что американские истребители пятого поколения F-35 разместят в районе Турции, который находится вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов С-400. При этом Кылыч заметил, что израильские F-35 летают над Сирией, где также есть российские ЗРК С-400, и это не вызывает вопросов у США.

То, что С-400 могут научиться отслеживать американские истребители пятого поколения – основной аргумент, который приводили США в споре с Турцией. США также грозили Турции санкциями и исключением из программы F-35 из-за С-400.

Ранее сообщалось, что поставка С-400 Турции будет осуществлена раньше запланированных сроков по просьбе Анкары, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Перед этим США выдвинули Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения у России ЗРК С-400. В Кремле подчеркнули, что требования США к Турции по ЗРС С-400 «непозволительны».