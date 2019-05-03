Путин поручил обеспечить участие российских спортсменов в Олимпиаде-2020

Президент России Владимир Путин дал рекомендацию российскому Олимпийскому комитету принять меры по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

«Рекомендовать Олимпийскому комитету России: <...> принять исчерпывающие меры по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио без ограничений», – говорится в поручении, передает ТАСС.

В документе значится срок исполнения – до 2 декабря 2019 года.

Также глава государства поручил ОКР усилить работу по защите прав и интересов российских спортсменов на международной арене. Первый отчет по этой теме должен быть подготовлен до 2 декабря 2019 года.

В том же документе Путин поручил ОКР усилить системную работу по защите прав и интересов российских спортсменов на международной спортивной арене. Соответствующий доклад о том, как ведется эта работа, предполагается представлять ежегодно. Первый отчет должен быть подготовлен до 2 декабря 2019 года.