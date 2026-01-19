Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.0 комментариев
Песков сообщил о предстоящем совещании Путина с Совбезом
В понедельник президент России Владимир Путин встретится с постоянными членами Совета безопасности для обсуждения текущих вопросов государственной политики, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в понедельник собирается провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает ТАСС. О планах главы государства сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков уточнил: «В середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы ожидаем, что он традиционно сам обозначит темы сегодняшнего совещания».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.