    Почему планы США по Гренландии больше всего пугают Прибалтику
    Приставы начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
    Экономист назвал последствия применения Европой «торговой базуки» против США
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    Российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР
    Европа оказалась на грани критической зависимости от газа из США
    Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины
    В России появится национальный штаб по искусственному интеллекту
    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Чтобы никто не мог отменить Новый год

    Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2022-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    19 января 2026, 12:52 • Новости дня

    Песков сообщил о предстоящем совещании Путина с Совбезом

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник президент России Владимир Путин встретится с постоянными членами Совета безопасности для обсуждения текущих вопросов государственной политики, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в понедельник собирается провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает ТАСС. О планах главы государства сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков уточнил: «В середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы ожидаем, что он традиционно сам обозначит темы сегодняшнего совещания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

    17 января 2026, 12:34 • Новости дня
    Путин впервые поздравил артистов с новым профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание артистическому сообществу в честь его профессионального праздника, который в этом году отмечается впервые. Текст зачитал первый заместитель руководителя fдминистрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии награждения деятелей культуры в Национальном центре «Россия».

    Президент России Владимир Путин поздравил артистов с новым профессиональным праздником, который теперь отмечается в стране 17 января, сообщает ТАСС. Поздравительное послание президента было зачитано Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя Администрации президента, на церемонии награждения представителей культурного сообщества в Национальном центре «Россия».

    «Поздравляю вас с Днем артиста, который впервые отмечается в России»6 – обратился глава государства к профессиональному сообществу и отметил символичность выбранной даты, приуроченной ко дню рождения Константина Станиславского. Президент добавил, что артисты, посвятившие себя театру, кино, эстраде и цирку, вносят значительный вклад в сохранение исторического, культурного и духовного наследия страны и передают традиции служения народу из поколения в поколение.

    Глава государства выразил уверенность, что новый праздник станет заметным событием среди культурных торжеств России и обретет собственные традиции. «Мы всегда будем помнить наших замечательных актеров, которые в годы Великой Отечественной войны сражались на фронте, выезжали в составе концертных бригад на передовую, выступали перед ранеными в госпиталях», – подчеркнул Путин в своем послании.

    Особые слова были адресованы артистам, которые сегодня поддерживают российских военнослужащих во время спецоперации. «И, конечно, особые слова признательности артистам, которые сегодня в ходе специальной военной операции поддерживают наших героев», – добавил глава государства.

    Обращение было зачитано в рамках Дня артиста, который отмечают в субботу, 17 января, в Национальном центре «Россия».

    16 января 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин поручил подготовить план внедрения гражданских беспилотных систем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных систем в приоритетных секторах экономики, уделяя особое внимание новым технологиям.

    Владимир Путин поручил правительству подготовить детальный план по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики, передает РИА «Новости». Такое указание президент дал во время совещания, посвященного развитию автономных систем.

    «Также прошу правительства подготовить планы мероприятия по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики», – заявил Путин.

    Ранее президент России прибыл в новое депо метрополитена Москвы, где ему представили образцы беспилотного и автономного транспорта для столичной подземки.

    Путину продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    Госкорпорация «Роскосмос» готовится представить президенту России систему широкополосной спутниковой связи для передачи сигнала на беспилотные летательные аппараты.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    16 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: Внедрение автономных беспилотных решений – это не мода, это необходимость

    Путин: Внедрение автономных беспилотных решений – это не мода, это необходимость

    Путин: Внедрение автономных беспилотных решений – это не мода, это необходимость
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внедрение автономных беспилотных решений – это не просто модный тренд, а важная необходимость для России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент подчеркнул, что такие технологии помогут стране укрепить свою глобальную конкурентоспособность и справиться с социально-экономическими задачами в условиях дефицита рабочей силы и демографических вызовов.

    «Внедрение в жизнь автономных беспилотных решений – это, разумеется, не мода, это необходимость, путь к укреплению глобальной конкурентоспособности нашей страны, к тому, чтобы решать вопросы социально-экономического развития в условиях дефицитного рынка труда и демографических вызовов. Обеспечить безопасность, а значит, суверенитет в конечном итоге России», – сказал Путин на совещании по развитию автономных систем, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин попросил подготовить план внедрения беспилотных систем в экономику.

    17 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Путину рассказали, как в первых поездах метро пассажиры «гоняли чертей»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на выставке в депо «Аминьевское» зашел в вагон образца 1930-х годов в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина, который рассказал, как первые пассажиры боялись чертей, спускаясь в городскую подземку.

    «Поставили патефон, и он играл, чтобы снять психологическое напряжение, показать, что быть здесь безопасно», – сообщил столичный градоначальник президенту.

    Кроме того, первым пассажирам метрополитена позволяли курить в вагонах метро, чтобы справиться со страхом чертей – всё-таки под землю люди спускались.

    «Курили? Чтобы чертей можно было отгонять? Отгонять надо! Мы отгоним их всех!», – пошутил Путин в сюжете, который выложил в Telegram-канале журналист ВГТРК  Павел Зарубин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России 16 января прибыл в новое депо метрополитена Москвы, где ему представили образцы беспилотного и автономного транспорта для столичной подземки. Путину показали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026». Президент на совещании по вопросам развития автономных систем поручил внедрить в регионах практики Москвы с сфере беспилотных систем.

    16 января 2026, 22:40 • Новости дня
    Путин заявил об отставании России по беспилотному транспорту

    Путин указал на отставание России по автономному транспорту от ряда стран

    Tекст: Вера Басилая

    Россия пока отстает по развитию автономного транспорта и массового внедрения беспилотных такси от ряда других государств, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем.

    Россия пока отстает от ряда стран по развитию автономного транспорта, включая беспилотные такси, передает ТАСС. По словам президента Владимира Путина, в некоторых городах мира беспилотные такси уже массово перевозят пассажиров, а не работают лишь в формате экспериментов.

    «Сделаны важные шаги, но по отдельным направлениям в этой сфере мы все еще существенно отстаем от некоторых других стран. Например, в определенных городах, в отдельных городах мира уже не в рамках отдельных экспериментов, а массово задействованы и перевозят пассажиров беспилотные такси», – сказал Путин.

    Путин также подчеркнул, что в ряде государств достигнут полный суверенитет в производстве всех компонентов для автономной техники, что, по его мнению, еще более значимо. Он напомнил, что вопрос беспилотного транспорта и автономных систем особенно важен для конкурентоспособности стран как в гражданской, так и в оборонной сферах.

    Президент сообщил, что год назад в Тольятти было принято решение, открывающее путь к массовому внедрению гражданских авиадронов, что имеет значение для развития беспилотного транспорта во всех сферах. По оценке Путина, у России есть необходимый научный, кадровый и промышленный потенциал, чтобы стать одним из мировых лидеров в этой области.

    «Эти ключевые технологии наряду с цифровыми платформами и искусственным интеллектом определяют будущее всего мира. И, безусловно, успешное осуществление наших важнейших планов и инициатив также будет от этого зависеть», – заявил президент.

    Он напомнил, что успешная реализация важных национальных инициатив напрямую зависит от развития именно этих направлений, и этот вопрос поднимался на недавнем заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных систем в приоритетных секторах экономики.

    Путин поручил срочно урегулировать правовой статус роботов-доставщиков.

    Внедрение автономных беспилотных решений Владимир Путин назвал необходимостью, а не модой.

    16 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Путин поручил в десятки раз увеличить внедрение автономных систем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем подчеркнул необходимость увеличения применения автономных систем и уделения особого внимания вопросам их безопасности.

    Правительство должно устранить барьеры, мешающие внедрению автономных решений в экономике, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    «Мы должны на порядки, в десятки раз нарастить использование автономных систем во всех сферах жизни. Поэтому ставить барьеры, преграды на пути развития технологий или отказываться от принятия решений по принципу «как бы чего не вышло» – это ошибочное направление, прямо скажем. Такое поведение недопустимо», – отметил Путин.

    Президент обратил внимание на важность обеспечения безопасности при внедрении автономных технологий. Особо было выделено предотвращение несанкционированного доступа к управлению системами и защите передаваемых и получаемых данных.

    «При этом вопросам безопасности, безусловно, нужно уделять особое внимание. В том числе нужно предотвратить несанкционированный доступ к управлению автономными системами, а также к данным, которые они передают и получают. Соответствующие научные и инженерные проекты в сфере кибербезопасности нужно обязательно поддержать», – заявил президент России.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных систем в приоритетных секторах экономики.

    Путин отметил, что внедрение автономных беспилотных решений – это необходимость, а не мода.

    16 января 2026, 21:25 • Новости дня
    Путину продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026»
    Путину продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В электродепо «Аминьевское» президенту России Владимиру Путину показали восьмивагонный беспилотный поезд метро, который будет полностью переведен на перевозку пассажиров к 2027 году.

    Экземпляр первого российского беспилотного поезда метро «Москва-2026» был представлен президенту России Владимиру Путину в электродепо «Аминьевское», передает ТАСС.

    Новинку главе государства показал мэр Москвы Сергей Собянин. Состав состоит из восьми вагонов, производится в Мытищах и оснащен отечественным программным обеспечением.

    В этом году поезд начнет совершать тестовые поездки по московскому метро, однако пока что без пассажиров. Полноценная эксплуатация с перевозкой пассажиров запланирована на 2027 год. К 2030 году ожидается запуск первой линии, где поезда будут работать в полностью беспилотном режиме как комплекс.

    Путину также продемонстрировали беспилотный трамвай «Львенок», который уже перевозит пассажиров. К 2030 году планируется, что такие трамваи составят две трети всего трамвайного парка Москвы.

    Ранее президент России прибыл в новое депо метрополитена Москвы, где ему представили образцы беспилотного и автономного транспорта для столичной подземки.

    Госкорпорация «Роскосмос» готовится представить президенту России систему широкополосной спутниковой связи для передачи сигнала на беспилотные летательные аппараты.

    16 января 2026, 20:46 • Новости дня
    Путин посетил московское депо «Аминьевское»

    Путин прибыл в московское депо «Аминьевское»

    Путин посетил московское депо «Аминьевское»
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России прибыл в новое депо метрополитена Москвы, где ему представили образцы беспилотного и автономного транспорта для столичной подземки.

    Президент России Владимир Путин приехал в электродепо Московского метрополитена «Аминьевское», передает РИА «Новости».

    Глава государства осмотрит выставку современных образцов беспилотного и автономного транспорта, подготовленных для использования на линиях метро. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, особое внимание уделят внедрению таких систем в экономику и народное хозяйство страны.

    В программе визита также проведение совещания по вопросам развития автономного транспорта. По словам официальных лиц, пилотные пуски беспилотных поездов ожидаются именно на Большой кольцевой линии метро, которую обслуживает депо «Аминьевское». Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов ранее отмечал, что внедрение беспилотных поездов станет одним из ключевых направлений развития столичного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью Владимир Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве. Таким образом завершился первый этап строительства Троицкой линии протяженностью 25,2 километра.

    На той же неделе президент России объявил о планах автоматизации московского метрополитена. А в январе в московском метро внедрили первые инновационные цифровые указатели для пассажиров между станциями Калужско-Рижской и Троицкой линий.

    16 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Путин поручил внедрить в регионах практики Москвы с сфере беспилотных систем

    Путин поручил внедрить в регионах лучшие практики беспилотных систем Москвы

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва сегодня является лидером в создании экономики беспилотных систем, отметил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автономных систем, которое прошло на площадке электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

    «Следует также внедрять в других субъектах Федерации лучшие практики Москвы, которая сегодня является безусловным лидером в создании экономики беспилотных систем. И прошу Сергея Семёновича Собянина выстроить механизм обмена опытом с коллегами из других регионов в части применения систем обработки данных, автономных решений, искусственного интеллекта, в том числе для качественного улучшения работы пассажирского транспорта», – приводит пресс-службе Кремля высказывание президента.

    Путин добавил, что это является важным общественным измерением использования передовых технологий призвал губернаторов смелее пользоваться новыми возможностями, отметив, что важнейшая роль в развитии экономики беспилотных систем принадлежит субъектам Федерации.

    При этом российский лидер заявил, что Россия пока отстает по развитию автономного транспорта и массового внедрения беспилотных такси от ряда других государств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России поручил правительству разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных систем в приоритетных секторах экономики. Путин также поручил срочно урегулировать правовой статус роботов-доставщиков. Он назвал внедрение автономных беспилотных решений необходимостью, а не модой.

    16 января 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин призвал увеличить экспорт российских беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем. подчеркнул важность расширения экспорта беспилотных систем, отметив высокий спрос на них за рубежом.

    Президент России Владимир Путин призвал увеличить экспорт беспилотников и расширить присутствие страны на мировом рынке, передает РИА «Новости».

    На совещании по развитию автономных систем глава государства отметил высокий потенциал отечественных разработок в этой сфере.

    «Уважаемые коллеги, для создания действительно мощной, экономически эффективной индустрии беспилотных систем нужно наращивать экспорт таких передовых продуктов, выходить на мировые рынки. И он очень большой, этот мировой рынок. Нас там ждут, уверяю вас, я просто знаю об этом. Все нам, наши друзья, наши партнеры, все об этом говорят», – заявил Путин.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить мероприятия по внедрению беспилотных систем в ключевые секторы экономики.

    Путин поручил привлекать ветеранов СВО к работе с гражданскими дронами. Внедрение автономных беспилотных решений Путин назвал необходимостью для России.

    16 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Посол сообщил о визите Путина на саммит СНГ в Туркмении

    Посол сообщил о визите Путина на саммит СНГ в Туркмении в октябре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств – членов СНГ в Туркмении, сообщил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин на брифинге для прессы.

    Саммит пройдет 9 октября в Национальной туристической зоне «Аваза» в городе Туркменбаши, передает ТАСС.

    Волынкин также отметил, что в октябре Туркмению посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Дипломат уточнил, что 28–29 января Ашхабад примет российскую делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным для двусторонних консультаций по вопросам региональной безопасности.

    Кроме того, посол добавил, что в первой половине 2026 года ожидается визит председателя правительства России Михаила Мишустина в рамках заседания глав правительств государств – участников СНГ.

    В декабре Путин посетил Ашхабад для участия в международном форуме. Российский лидер отметил высокий авторитет Туркменистана в регионе и мире.

    16 января 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин поручил привлечь ветеранов СВО к работе с гражданскими дронами

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил привлечь ветеранов спецоперации на Украине, которые проявили себя в управлении беспилотниками для борьбы с техникой противника, к работе с гражданскими дронами,

    Президент России Владимир Путин поручил привлечь ветеранов спецоперации на Украине, которые эффективно использовали дроны для уничтожения техники противника, к обучению и работе с гражданскими беспилотниками, передает ТАСС.

    «Опыт, знания наших ребят, наших Героев, в том числе пилотов боевых дронов, которые успешно громили и продолжают это делать вражескую технику, должны быть востребованы и в мирной жизни, уже на передовой технологического прогресса», – сказал Путин на совещании по развитию автономных систем, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что стране необходимы собственные технологии искусственного интеллекта. По его словам, детальный план внедрения таких решений будет рассмотрен в ближайшее время на специальном совещании с профильными экспертами и ведомствами.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры по внедрению беспилотных систем в приоритетные отрасли экономики.

    16 января 2026, 14:25 • Новости дня
    Ученый объяснил отсутствие хвоста у «отправленной» Путиным к Юпитеру кометы

    Ученый объяснил отсутствие хвоста у кометы 3I/ATLAS удаленностью от Солнца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Комета 3I/ATLAS, которую в шутку назвал «российским секретным оружием» президент Владимир Путин, не имеет классического хвоста – это типично для объектов, удаляющихся от Солнца, сообщил Сергей Язев, профессор Иркутского госуниверситета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН.

    Язев объяснил, что кометный хвост формируется благодаря солнечной радиации, вытягивающей пылевые частицы, которые выделяет ядро кометы. По его словам, у 3I/ATLAS наблюдается отсутствие классического хвоста, что связано с аномально крупными частицами, выделяемыми этой межзвездной кометой, передает ТАСС.

    «Комета с большой скоростью движется в пространстве между Марсом и Юпитером, быстро удаляясь от Солнца. Она получает все меньше солнечного тепла, постепенно замерзая. Струи газа и пыли, истекающих из ядра кометы, «гаснут», поэтому нет ничего удивительного в том, что материала для кометного хвоста оказывается все меньше. Так ведут себя все кометы, покидая окрестности Солнца. Это не аномалия», – прокомментировал Язев.

    Он также отметил, что отличия в составе пыли межзвездных комет представляют интерес для астрономов, но вполне объяснимы, ведь условия формирования ядра 3I/ATLAS отличались от условий в Солнечной системе. Сейчас ученые получают все больше информации о другой планетной системе, откуда и пришла эта комета.

    Ранее в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президента спросили об инопланетянах на межзвездной комете 3I/ATLAS, которая приближается к Земле. Владимир Путин пошутил о том, что межзвездная комета 3I/ATLAS якобы является «секретным российским оружием», и подчеркнул, что небесное тело не представляет угрозы для планеты.

    Астроном подтвердил слова Путина о движении кометы 3I/ATLAS к Юпитеру.

    Комета 3I/ATLAS 19 декабря прошла на расстоянии 268 млн 918 тыс. км от Земли.

    За последние дни яркость кометы 3I/ATLAS, которую приняли за корабль инопланетян, уменьшилась примерно на треть. Между тем анализ радиосигналов от кометы 3I/ATLAS подтвердил ее естественное происхождение.

    16 января 2026, 13:27 • Новости дня
    Песков: Кремль сообщит о дате послания Путина Федеральному собранию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Информацию о дате проведения оглашения послания Федеральному собранию от президента Владимира Путина Кремль даст позднее, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы проинформируем. Когда президент определится со сроками, мы вас проинформируем», – цитирует Пескова ТАСС.

    В декабре Песков сообщал, что послания Путина Федеральному собранию в 2025 году не будет.

    19 января 2026, 12:48 • Новости дня
    Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение
    Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по традиции окунулся в прорубь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь в рамках традиционного крещенского обряда, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Владимир Путин традиционно, как он это делает каждый год, он окунался». По его словам, для президента, как и для всех православных, работающих в Кремле, Крещение является большим праздником.

    Песков отметил, что этот обряд соблюдают многие, однако есть и те, кто не придерживается этой традиции. Он добавил, что участие в купании – очень личный вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник, 19 января, в России отмечают один из главных православных праздников – Крещение Господне.

    Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко окунулся в прорубь во время крещенских купаний.

    В России утверждены сроки ожидания медицинской помощи
    Число жертв крушения поездов в Испании достигло 39 человек
    Лидеры Европы создали чат для обсуждения политики Трампа
    Эстония подтвердила готовность отправить военных в Гренландию
    Финала Кубка Африки по футболу вызвал массовые беспорядки в Нидерландах
    Названы самые востребованные профессии в 2026 году
    Названа дата передачи Лурье ключей от квартиры Долиной

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

    Азербайджан хвастается, что покупателями его газа стали некогда важнейшие европейские партнеры Газпрома. Следом за Украиной азербайджанский газ начали приобретать Германия и Австрия. Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов. Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    «Система Станиславского» переходит на государственный уровень

    «Этот праздник должен быть не только для театралов, но и для тех, кто никогда не был в театре». Такими словами глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков обозначил планы празднования 150-летия СТД в 2026 году. Но не только этим был примечателен День артиста, который впервые отметили в России 17 января 2026 года. Подробности

    Почему планы США по Гренландии больше всего пугают Прибалтику

    Среди тех, кто больше всего переживает за судьбу Гренландии, внезапно оказались страны Прибалтики. Казалось, какое им дело до далекого арктического острова, который даже не входит в состав ЕС? Эксперты объясняют, почему прибалтийские страны так напуганы возможными последствиями этой аннексии и при чем тут их русофобия. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

