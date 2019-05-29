Толпа штурмом взяла здание горсовета Львова

Десятки протестующих ворвалась в здание Львовского городского совета, взломав входные двери.

Как сообщает издание «Апостроф» со ссылкой на ГСЧС, в здание ворвались участники акции, которые 28 мая установили перед зданием горсовета палаточный городок и потребовали отправить в отставку мэра Львова Андрея Садового.

У кого-то из протестующих во время штурма был нож, что попало в объективы камер. Кроме того, среди участников акции заметили несовершеннолетних.