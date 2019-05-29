Оштрафован первый участник акций против строительства храма в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местного жителя Станислава Мельниченко за участие в несанкционированной акции против строительства храма святой Екатерины на месте сквера.

«Сумма наложенного штрафа составила 12 тысяч рублей», – уточнил собеседник «Интерфакса».

По словам правозащитницы Ольги Иванцевой, суд вменял Мельниченко участие в несанкционированном публичном мероприятии (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 20 тыс. рублей.

Мельниченко – первый участник акций, проходящий по этой статье.

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. 16 мая президент Владимир Путин призвал учитывать мнение местных жителей, а для разрешения конфликта предложил провести опрос. Строительство храма в Екатеринбурге было приостановлено.

Позже ВЦИОМ опубликовал данные опроса жителей Екатеринбурга, согласно которым 74% респондентов назвали выбранное место для строительства храма неудачным.

После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что строительство храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы исключено. Также были названы возможные новые места под храм.

В Кремле заявили, что не планируют вмешиваться в эту ситуацию, так как это прерогатива местных властей.