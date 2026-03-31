    Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан
    Лавров: Некоторые страны Запада потеряли берега
    Военные эксперты оценили планы Индонезии купить у России подлодки-носители «Калибров»
    Минцифры выступило против административной ответственности за VPN
    ВСУ атаковали Ленобласть дронами FP-1 через Прибалтику
    WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
    ЕС раскритиковал новый закон Израиля о смертной казни
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    Россия отказалась поставлять нефть странам с потолком цен
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Четыре сценария Иранской войны

    Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    31 марта 2026, 15:40 • Новости дня

    Путин заявил о влиянии новых транспортных объектов на экономику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе открытия ряда объектов транспортной отрасли по видеосвязи заявил о важности запуска новых объектов транспортного комплекса для страны.

    Он отметил, что сразу несколько крупных и значимых событий произошли сегодня в транспортной отрасли, передает РИА «Новости».

    «У нас сегодня сразу несколько крупных, значимых событий в транспортной отрасли. Уверен, что они позитивно скажутся на ее развитии, послужат укреплению всей национальной экономики», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин объявил о запуске движения беспилотных грузовиков на трассе М-12.

    30 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    На часах Путина заметили надпись Made in Russia
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На руке президента РФ Владимира Путина в минувшую среду во время заседания Совета по культуре были часы с надписью Made in Russia на циферблате.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в личном Telegram-канале кадры, на которых можно рассмотреть часы президента России Владимира Путина. На видеозаписи видно, что перед началом встречи глава государства снимает с запястья наручные часы и аккуратно кладет их на стол перед собой.

    На циферблате часов отчетливо видна надпись Made in Russia («Сделано в России»), при этом бренд не называется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения президентских премий для молодых деятелей культуры и авторов произведений и проектов для детей и юношества за 2025 год. Президент России Владимир Путин на церемонии в День работника культуры отметил значимость вклада деятелей культуры для общества.

    31 марта 2026, 12:52 • Новости дня
    Лавров: Некоторые страны Запада потеряли берега
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые страны Запада в последнее время просто «потеряли берега», провозглашая свои права на те или иные чужие территории, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания», – заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что подобные заявления в последние месяцы звучат все чаще, и в качестве примера привёл высказывания американских политиков по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, недавно госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта в Персидском заливе якобы зависит только от позиции Ирана по Ормузскому проливу, а за два дня до этого президент США подчеркнул, что «его не волнует международное право».

    Кроме того, Лавров обратил внимание на признаки перерастания кризиса в Персидском заливе в более масштабный конфликт, который, по его словам, некоторые уже называют «новой мировой войной». Министр подчеркнул, что ситуация требует особого внимания, поскольку эскалация может иметь глобальные последствия.

    Глава МИД также заявил, что США и Израиль продолжают предпринимать попытки не допустить нормализации отношений между Ираном и арабскими странами региона. По его мнению, цель этих усилий – усилить давление на Иран и спровоцировать противостояние внутри Совета сотрудничества арабских государств залива.

    Лавров добавил, что Запад фактически вступил «в клинч» со странами мирового большинства, отстаивающими принципы равенства и справедливости. По словам министра, западные гегемонистские амбиции становятся препятствием для выработки коллективных решений на основе Устава ООН и итогов Второй мировой войны.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Запад готов пойти на любые шаги для сохранения статуса гегемона, включая вооруженные интервенции и изъятие золотовалютных активов у стран с самостоятельной политикой.

    Лавров заявил, что США используют перевороты и устранение лидеров государств ради контроля над их ресурсами.


    31 марта 2026, 14:52 • Видео
    Украина атакует Россию с севера

    Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    30 марта 2026, 18:14 • Новости дня
    Верховный суд разъяснил, как поступать с начисленной по ошибке переплатой по зарплате
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России признал, что излишне выплаченная работнику зарплата по ошибке подлежит возврату работодателю как необоснованное обогащение.

    Решение принято по итогам рассмотрения спора между компанией и бывшим охранником, которому из-за ошибочного ввода данных за октябрь 2023 года была начислена сумма 1 млн 814 тыс. 880 рублей вместо положенных 10 тыс. 570 рублей, передает ТАСС.

    Причиной инцидента стала пропущенная запятая при вводе данных о количестве смен: вместо 10,64 в программу внесли 1064 смены. Работник не вернул излишне полученные средства и уволился. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали работодателя, однако кассационный суд отменил эти решения, посчитав ошибку не счетной, а технической.

    Верховный суд, в свою очередь, признал, что кассация существенно нарушила нормы права. Суд отметил, что законодательство не содержит определений счетной или технической ошибки, но в правоприменительной практике счетной считается арифметическая ошибка, в том числе некорректный ввод числа отработанных смен в программу расчета зарплаты.

    «Счетной ошибкой считается, в частности, арифметическая ошибка, то есть ошибка, допущенная при проведении арифметических подсчетов сумм, подлежащих выплате, в том числе при введении работником организации в компьютерную программу, используемую работодателем для расчета заработной платы работника, сведений о количестве отработанных работником периодов, отличающемся от количества фактически отработанных работником периодов», – пояснил Верховный суд.

    В результате Верховный суд отменил решение кассационного суда, а также его определение, восстановив силу решения суда первой инстанции и апелляционного определения. Таким образом, работник обязан вернуть работодателю излишне полученные 1 млн 804 тыс. 309 рублей.

    Ранее Верховный суд поддержал пенсионерку, из-за обмана мошенников продавшую квартиру.

    30 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Минфин приостановил валютные операции по бюджетному правилу
    @ Вероника Зорина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проведение ежемесячных операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила приостановлено до 1 июля 2026 года, сообщил Минфин.

    Решение принято в соответствии с постановлением правительства России, сообщается на сайте ведомства. Особенности расчетов после возобновления операций будут зависеть от объема отложенных сделок, накопленных с марта этого года.

    «Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны», – говорится в заявлении  министерства.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на вывоз из страны наличных денежных средств и золотых слитков.

    31 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Энергетический кризис в Азии обострился из-за войны США и Израиля с Ираном, что привело к резкому увеличению интереса к российской нефти и конкуренции между странами региона, сообщает Associated Press.

    Рост конкуренции среди азиатских стран за российскую нефть зафиксирован на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом США и Израиля с Ираном, передает AP.

    Перекрытие Ормузского пролива привело к тому, что Азия, ранее получавшая значительную часть нефти оттуда, оказалась в числе наиболее пострадавших. В выходные к конфликту присоединились поддерживаемые Ираном хуситы, что еще больше осложнило морские перевозки.

    Чтобы стабилизировать мировой рынок, США временно ослабили санкции на поставки российской нефти, сначала для Индии, затем для других стран. На этом фоне возрос интерес к российской нефти со стороны Филиппин, Индонезии, Таиланда и Вьетнама.

    Филиппины впервые за пять лет импортировали российскую нефть после объявления энергетической чрезвычайной ситуации. Однако КНР и Индия, обладающие преимуществом доступа и большими закупочными возможностями, уже выкупили значительную часть доступных партий.

    Эксперты отмечают, что Россия не сможет существенно увеличить экспорт сырой нефти из-за пределов по добыче и последствий атак на инфраструктуру.

    «Реальная проблема – сколько грузов еще доступно на рынке», – заявила аналитик Kpler Муюй Сюй.  Она добавила, что страны надеются на продление санкционных послаблений от США, иначе их возможности быстро исчезнут.

    В то же время Филиппины столкнулись с топливным дефицитом: на заправках выстроились очереди, а авиакомпании рассматривают возможность введения нормирования топлива. Во Вьетнаме и Индонезии власти также ищут пути диверсификации поставок, включая переговоры с Россией и другими странами. Повышение цен на топливо уже ощутимо ударило по промышленности и гражданам в регионе.

    Война на Ближнем Востоке привела к крупнейшему в истории перебою в поставках нефти и вынудила США на месяц снять запрет на покупку российской нефти.

    На фоне войны с Ираном энергетический кризис в Азии уже превзошел по масштабам нефтяные шоки 1970-х годов, несмотря на смягчение США санкций против России и Ирана.

    На этом фоне Филиппины после объявления чрезвычайного положения в энергетике впервые за пять лет получили партию российской нефти для НПЗ Батаан благодаря временному выводу из-под санкций грузов, погруженных на суда до середины марта.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек Евросоюзу гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.

    30 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    В ДНР найдены украинские схроны с химическим и бактериологическим оружием
    @ Felix Kastle/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ДНР было выявлено значительное количество тайников с химическим и бактериологическим оружием на освобожденных от ВСУ территориях, сообщила официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова.

    На освобожденных от ВСУ территориях ДНР спецслужбы республики обнаружили схроны с химическим и бактериологическим оружием, сообщает ТАСС. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова на выставке трофейного вооружения, приуроченной к премьере сериала «Центурия».

    Клепанова заявила: «Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим, и видим именно отравляющие вещества. То есть украинская сторона использует действительно бактериологическое оружие, химическое оружие, чтобы отравить наше население».

    По её словам, подобные арсеналы находят регулярно, и их обнаружено уже довольно много.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что киевский режим ведет скрытый проект по созданию запрещенного оружия при поддержке ряда иностранных государств.

    Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов рассказал, что украинские военные систематически используют отравляющие вещества против армии России и мирных жителей.

    Ранее на константиновском направлении украинские формирования применили беспилотники с химическими зарядами против российских бойцов, но военные смогли защититься с помощью противогазов.

    30 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин наградил Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

    Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Высокая награда присуждена Буре за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

    Павел Буре, которому 31 марта исполнится 55 лет, начинал профессиональную карьеру хоккеиста в московском ЦСКА, где дважды становился чемпионом СССР. С 1991 года он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги: «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», проведя 702 матча и забросив 437 шайб. За выдающуюся скорость на льду он получил прозвище «Русская ракета».

    В составе сборной России Буре завоевал серебро Олимпийских игр 1998 года в Нагано и бронзу Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити, а также становился чемпионом мира в 1990 году. В 2012 году его имя было включено в Зал славы НХЛ, а в 2015 году он стал первым россиянином, чей игровой номер был выведен из обращения клубом НХЛ.

    Ранее Путин наградил мэра Грозного Кадырова орденом Дружбы. Он также присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов.

    31 марта 2026, 12:54 • Новости дня
    Военные эксперты оценили планы Индонезии купить у России подлодки-носители «Калибров»

    Военный эксперт Ищенко: Индонезия интересуется подлодками «Варшавянка» из-за «Калибров»

    @ Татьяна Меель/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    У российских подводных лодок есть ряд преимуществ перед конкурентами. Это относительная дешевизна, высокие боевые характеристики, а также реальное успешное применение в условиях военных действий, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Сергей Ищенко. Ранее Индонезия заявила о планах купить у России подлодки.

    «Индо-Тихоокеанский регион бурно развивается, и в этом контексте Джакарте важно иметь средства защиты своих интересов, торговых путей», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, с этим связано стремление Индонезии расширить сотрудничество с Россией.

    Собеседник напомнил, что страна ранее высказывала намерение купить российские истребители и другую военную технику. «Желание приобрести наши подводные лодки – естественны процесс развития двусторонних отношений», – подчеркнул аналитик.

    К тому же лодки проекта 636 «Варшавянка» выделяются целым рядом характеристик, добавил Кнутов. «Во-первых, они практически бесшумные. Неслучайно НАТО называет их «черная дыра» – выявить, где находится подлодка практически невозможно», – указал он.

    Во-вторых, «Варшавянка» имеет возможность достаточно большого для такого типа подводных аппаратов автономного плавания, продолжил эксперт. «Это дизель-электрическая лодка. Особенность состоит в том, что она должна периодически всплывать для подзарядки аккумуляторов. Мы эту проблему решаем достаточно оригинально», – уточнил спикер.

    Наконец, субмарины оснащены ракетами «Калибр», которые работают как в противокорабельном варианте, так и по наземным целям, добавил специалист. Он допустил, что Джакарта может рассчитывать на комплектацию с «Калибрами», но, заметил Кнутов, в этом случае должен быть подписан отдельный контракт.

    По его оценкам, если дело дойдет до заключения соглашения, то речь пойдет о поставке нескольких подлодок. «Вместе с тем, если индонезийские моряки смогут освоить технику – а она действительно довольно сложная – то, я думаю, контракт расширят. Как правило, так и происходит», – добавил собеседник.

    «Более того, на мой взгляд, если бы не санкции в отношении Москвы, страны активнее закупали бы и фрегаты, и самолеты, и системы ПВО. Но то, что Джакарта высказывает интерес к российской технике даже под угрозой давления со стороны Запада, говорит о многом», – акцентировал эксперт.

    Тем более, что у России есть конкуренты, в частности, Швеция и Япония. «Они производят, может быть, не столь хорошо вооруженные подлодки, но достаточно современные, способные находиться под водой без всплытия длительное время. Однако у российских подводных аппаратов есть ряд преимуществ – это относительная дешевизна, высокие боевые характеристики, а также реальное успешное применение в условиях военных действий», – перечислил Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса. По его мнению, если Москва и Джакарта заключат контракт, то это станет прорывом. Собеседник допустил, что Индонезия выражает интерес к «Варшавянкам» в том числе из-за вооружения «Калибрами».

    Ранее командующий ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али посетил корабли Тихоокеанского флота ВМФ России, находящиеся в индонезийской столице в рамках делового визита. Он заявил, что Джакарта хотела бы в будущем приобрести российские подводные лодки.

    «Индонезийский флот уже давно, еще с советских времен, использовал советскую технику -– не только корабли, но и самолеты, а также подводные лодки. И в будущем мы хотели бы вновь приобрести российскую технику – в том числе и подводные лодки, особенно модернизированные подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», – цитирует его РИА «Новости».

    Глава ВМС Индонезии сообщил командиру отряда кораблей ТОФ Евгению Мясоедову, что хотел бы посетить Владивосток, а также пригласил российских моряков посетить остров Бали.

    31 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    Путин продлил иностранцам возможность оплаты газа через любые российские банки
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Иностранные компании смогут до 1 июля 2026 года оплачивать российский газ в рублях через любые российские банки, а не только через Газпромбанк, разрешение продлил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин продлил возможность иностранным покупателям оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, сообщает РИА «Новости».

    Соответствующее разрешение будет действовать до 1 июля 2026 года. Ранее срок действия такого порядка истекал 1 апреля.

    Страны, признанные недружественными, смогут производить оплату через любые российские кредитные организации, а не только через Газпромбанк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о продлении разрешения зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями до 1 апреля 2026 года не только через Газпромбанк.

    В 2024 году Путин изменил порядок оплаты за российский газ с учетом санкций против Газпромбанка.

    31 марта 2026, 04:28 • Новости дня
    Песков сообщил о планах Путина встретиться с Памфиловой
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ближайшее время планирует встретиться с Эллой Памфиловой, переизбранной председателем Центральной избирательной комиссии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Когда Пескову был задан соответствующий вопрос, он ответил: «Да, планирует», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Памфилову избрали главой Центризбиркома России на третий срок впервые в истории страны. Николай Булаев утвержден на посту заместителя председателя Центризбиркома.

    Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центризбиркома на пятилетний срок, в которую вошли Памфилова, Игорь Борисов, Наталья Бударина, Антон Лопатин и Герой России Анатолий Сысоев.

    30 марта 2026, 19:22 • Новости дня
    Финские СМИ из-за ошибки ИИ назвали украинские дроны российскими
    @ poliisi.fi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финские издания Helsingin Sanomat и Ilta-Sanomat по ошибке назвали дроны, упавшие на территории страны, российскими, хотя на самом деле речь шла об украинских беспилотниках.

    Официальное заявление редакций объясняет произошедшее «непрофессиональным использованием искусственного интеллекта», передает «Фонтанка». Пресс-релиз министерства обороны был автоматически отфильтрован ИИ как связанный с Россией, хотя в тексте Россия не упоминалась.

    Главный редактор Helsingin Sanomat уточнила, что из-за спешки в новостной ситуации релиз не был перепроверен журналистом, как того требуют внутренние инструкции. «Ошибка была исправлена немедленно», – подчеркнула она. Совпадение инструментов автоматизации в двух редакциях сыграло решающую роль в возникновении ошибки.

    Редакция Ilta-Sanomat также подтвердила – любой материал, подготовленный с помощью ИИ, должен проверяться по первоисточникам, однако в данном случае это требование не было выполнено.

    Главные редакторы обоих изданий подчеркнули, что берут на себя полную ответственность за этичное и корректное использование технологий искусственного интеллекта. Они принесли извинения читателям за распространение некорректной информации.

    Напомним, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о вероятном падении украинских беспилотников на территории страны.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о нарушении воздушного пространства страны беспилотником, запущенным с территории Украины.

    30 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Минцифры рекомендовало ресурсам из «белого списка» ограничить доступ через VPN

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минцифры предложило крупнейшим цифровым платформам ограничить доступ к своим ресурсам для пользователей с активированными VPN-сервисами.

    Ведомство предупредило, что в случае неисполнения этой меры компании могут быть исключены из так называемых «белых списков», передает «Коммерсант» со ссылкой на источник в Минцифры.

    Под ограничения могут попасть такие сервисы, как Wildberries, Ozon, «Яндекс», VK, Avito, а также крупнейшие российские банки – Сбер, ВТБ, ГПБ, ПСБ, Альфа и Т-банк, а также ритейлеры «Магнит», «Вкусвилл» и «Дикси». Все эти компании сейчас включены в «белые списки», что позволяет их сервисам работать бесперебойно даже при частичных ограничениях доступа к интернету.

    Ранее Forbes сообщило, что Минцифры предложило операторам связи ввести оплату при использовании более 15 Гб международного трафика через VPN в месяц.

    30 марта 2026, 21:48 • Новости дня
    В Дагестане участник драки открыл огонь по полицейским

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы в селе Нижний Дженгутай Буйнакского района Дагестана двое сотрудников полиции получили ранения, сообщило МВД республики.

    По информации ведомства, инцидент произошел около 20.30, когда между группой местных жителей началась потасовка, передает ТАСС.

    Полицейские ОМВД по Буйнакскому району проезжали мимо места происшествия, заметили драку и остановились, чтобы разобраться в ситуации. Находясь на месте, они попытались пресечь конфликт.

    В этот момент один из участников ссоры открыл огонь по сотрудникам полиции. В результате стрельбы двое полицейских получили ранения.

    В прошлом году в перестрелке в Махачкале погибли полицейские.

    30 марта 2026, 18:06 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Мелитополь пострадали мирные жители

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины атаковали Мелитополь с помощью ударных беспилотников, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его данным, в результате атаки были зафиксированы разрушения и есть пострадавшие.

    «Укронацисты совершили попытку атаки ударными БПЛА на мирный Мелитополь. Есть разрушения и пострадавшие. В результате атаки ударного БПЛА повреждения получила гражданская инфраструктура, также есть пострадавшие», – написал Балицкий в своем канале в Мах.

    Он уточнил, что часть беспилотников удалось сбить на подлете к городу.

    В феврале над Мелитополем обнаружили несколько БПЛА на высоте около 100 метров.

    В конце декабря пять мощных взрывов были зафиксированы в южной части Мелитополя.

    30 марта 2026, 19:54 • Новости дня
    Лавров обсудил с арабскими странами ситуацию в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров провел видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

    Участники обсудили обострение военно-политической ситуации в регионе, которое продолжается уже более месяца, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями по поводу последствий эскалации и возможных путей ее урегулирования.

    В ходе видеоконференции Лавров подчеркнул, что разрешение конфликта возможно только политико-дипломатическими средствами с учетом интересов всех государств Персидского залива. По словам Лаврова, причиной обострения стала неспровоцированная и бессмысленная агрессия США и Израиля против Ирана, и урегулирование ситуации невозможно без диалога.

    МИД России вновь призвал к немедленному прекращению боевых действий, так как они несут разрушения и страдания мирному населению в зоне конфликта.

    Ранее МИД призвал прекратить атаки на невоенные цели в Персидском заливе.

    Украинский беспилотник взорвался возле жилых домов в Эстонии
    Axios подсчитал, сколько раз Трамп говорил о конце войны с Ираном
    Полиция Чехии задержала иностранца по делу о нападении на Русский дом
    НАСА объявило обратной отсчет первой за 53 года пилотируемой миссии к Луне
    Зеленский четырежды уклонялся от военной службы
    Юрист объяснила рассылку писем из реестра воинского учета от «Госуслуг»
    Вассерман назвал лучший возраст для изучения второго иностранного языка

    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев там, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан

    Все больше свидетельств того, что США планируют против Ирана теперь и наземную операцию. Как может выглядеть такое вторжение, почему американским войскам наверняка будет сопутствовать в нем успех – но даже при этом и несмотря на колоссальное военное преимущество, ни к чему хорошему для США подобная операция не приведет? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Украина атакует Россию с севера

      Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    • Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

