Би-би-си сообщила о массовом захоронении в церковной зоне Кении

Tекст: Вера Басилая

По информации Би-би-си, в захоронении были найдены десятки тел, точное число пока не уточняется. Массовое захоронение было обнаружено в кенийском городе Керичо на территории, которая принадлежит Национальному совету церквей, передает «Царьград».

Полиция проводит расследование обстоятельств появления массового захоронения. Специалисты пока не сообщили подробностей о причинах смерти людей, чьи останки были обнаружены на церковной территории.

Ранее польские археологи обнаружили в деревне Пень необычные захоронения, относящиеся к категории «отверженных». На старинном кладбище было найдено около 100 могил, минимум 12 из которых отличались особыми ритуальными атрибутами, не свойственными традиционным похоронным обычаям. Такие захоронения выделяются не только способом погребения, но и сопровождающими предметами, использованными в ритуале.

В районе Северодонецка в ЛНР специалисты начали эксгумацию массового захоронения с останками порядка 500 мирных жителей.