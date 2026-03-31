Путин заявил о доказанной эффективности беспилотного транспорта

Практика применения беспилотного транспорта в России подтвердила его экономическую эффективность, передает ТАСС. Об этом президент Владимир Путин заявил во время церемонии открытия новых объектов транспортной инфраструктуры, которая прошла в формате видеосвязи.

«Хороший пример таких инноваций – беспилотный транспорт, который уже доказал свою экономическую эффективность», – подчеркнул президент. Он отметил, что беспилотники на российских дорогах смогли пройти безаварийно значительное расстояние – 13 млн км.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о запуске движения беспилотных грузовиков на трассе М-12 «Восток».