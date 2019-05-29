Правозащитники предупредили о подготовке террористами химатаки в Алеппо

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) готовят заминированные автомобили и ракеты «Град», оснащенные отравляющими веществами для атак в жилых кварталах Алеппо и у позиций сирийской армии, сообщил глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.

«Террористы «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в России) готовят заминированные машины с зарядами, начиненными хлором, белым фосфором и фосфатами, запрещенными международной конвенцией, а также ракеты «Град» и «Слон» с боеголовками, оснащенными отравлявшими веществами, для атак в жилых кварталах мирного города [Алеппо]», – рассказал Казем, слова которого передает РИА «Новости».

«По нашим данным, террористы планируют применить это оружие в кварталах Халеб Аль-Джадид, на юго-западе, на севере города, в Аль-Мухандисин и Аз-Захра», – уточнил глава сирийской сети по правам человека.

По данным правозащитников, террористы организовали склад с отравляющими веществами в поселении Аль-Мансура в 10 километрах к западу от города Алеппо.

«Склад внутри ресторана, где останавливаются боевики из всех террористических группировок. Расположен этот ресторан рядом с КПП на круговой дороге Ас-Салям. На расстоянии около километра от КПП. Это место также считается одним из путей снабжения складов медикаментов в районе Аль-Мансура», – добавил Казем.

Еще одна партия отравляющих веществ, по данным источников правозащитников, была завезена на продовольственный склад. «Террористы завезли эти вещества 21 мая утром, в районе 4.30. Атака на мирный город планируется в ближайшие дни», – отметил Казем.

«Применять отравляющие вещества террористы планируют в спорных районах (перечисленных выше кварталов), чтобы обвинить потом в химической атаке сирийскую армию. Это задумано для принуждения армии остановить военную операцию, которая была недавно начата, что в свою очередь даст боевикам возможность перегруппироваться и подготовиться для атак на сирийскую армию», – подчеркнул сирийский правозащитник.

Ранее официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что американская сторона якобы наблюдает признаки возможного использования сирийскими властями химоружия; доказательств Вашингтон не предоставил.

Министерство обороны России назвало информацию о химической атаке в сирийском Идлибе циничной ложью, которую не стали подтверждать даже в «Белых касках».

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