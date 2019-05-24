Минобороны опровергло заявления Госдепа о химатаке в сирийском Идлибе

Министерство обороны России назвало информацию о химической атаке в сирийском Идлибе циничной ложью, которую не стали подтверждать даже в «Белых касках».

«Стремление госдепартамента США навязать миру очередную ложь о каких-то «признаках химической атаки» в зоне деэскалации Идлиб уже не вызывает недоумения. Особый цинизм заявлению госдепартамента о якобы произошедшей 19 мая «химатаке» в Сирии придают последовавшие публичные опровержения этой лжи даже британской «Обсерваторией по правам человека» и так называемыми мошенниками из «Белых касок», – заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА «Новости».

Он обратил внимание на то, что вышеупомянутые организации заявили об отсутствии у них какой-либо информации о месте и пострадавших от этой «фейковой «атаки». Конашенков также отметил, что правительственные войска Сирии еще 18 мая в одностороннем порядке прекратили огонь, не реагируя на провокации боевиков в зоне Идлибе, поэтому любые атаки там были в принципе исключены.

Сообщается, что Госдеп США заявил о признаках возможного применения сирийским правительством химоружия в районе Идлиба, предупредив о незамедлительном ответе на химатаки. В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова сказал, что Вашингтон опирается на данные непроверенных информационных ресурсов, в том числе, принадлежащих террористам.

Ранее в МИДе сообщили, что «Белые каски» продолжают готовить провокации с химоружием, чем может воспользоваться Вашингтон, чтобы затянуть вывод войск из Сирии и оправдать возможные силовые акции против правительства Башара Асада. Кроме того, в российском Центра по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали о проникновении в Идлиб представителей спецслужб Франции и Бельгии с целью организации провокаций с отравляющими веществами.