США могут использовать провокации с химоружием для сохранения присутствия в Сирии

В министерстве иностранных дел России считают, что «Белые каски» продолжают готовить провокации с химоружием, чем может воспользоваться Вашингтон, чтобы затянуть вывод войск из Сирии и оправдать возможные силовые акции против правительства Башара Асада.

Как заявили «Известиям» в дипведомстве, целью «Белых касок» является провокация внешнего вмешательства в сирийский конфликт.

В МИД также рассказали, что Россия выступала за создание беспристрастного и высокопрофессионального международного механизма под эгидой СБ ООН. В отличие от действовавшей до ноября 2017 года структуры с аналогичным названием новый механизм мог бы расследовать все без исключения случаи «химического терроризма» на Ближнем Востоке в строгом соответствии с высокими международными стандартами.

«Однако наши усилия были заблокированы известными странами Запада, которых устраивает такое положение дел, когда контролируемые ими структуры совершают нескончаемые химические провокации с целью обвинения в них законного правительства Сирии», – сообщили в МИД.

В то же время зампредседателя международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Ассад заявил, что «Белые каски» совместно с террористами в Идлибе хотят совершить химическую атаку или ее инсценировку, чтобы предотвратить переход зоны деэскалации под контроль правительственных сил. По его словам, Запад может использовать химатаку для того, чтобы осложнить работу «астанинского формата».

«Боевики поняли, что решающий момент для вступления сирийской арабской армии близок, и решили вновь использовать свой излюбленный прием – совершить химатаку и при помощи «Белых касок» растиражировать по всему миру постановочные видео, как это уже было не раз», – уверен депутат.

Ранее работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной. В Би-би-си по этому поводу сообщили, что заявление Далати является его «личным мнением».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто ответит за фейковую химическую атаку и настоящую бомбежку в Сирии.