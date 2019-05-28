Армия Хафтара понесла значительные потери под Триполи

В боях у Триполи погибло как минимум 115 солдат Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Авиация Хафтара нанесла несколько ударов, в том числе якобы по территориям с гражданским населением, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство EFE.

В ответ на это были атакованы позиции армии Хафтара в населенном пункте аш-Швиреф, где размещен главный штаб ЛНА.

Отмечается, что силы Хафтара не подтвердили и не опровергли информацию о потерях.

23 апреля ЛНА начала второй этап наступления на Триполи с применением сил пехоты. К 3 мая был установлен контроль над несколькими районами ливийской столицы. Поход ЛНА к столице Ливии стартовал 4 апреля.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что мешает Хафтару захватить Триполи.