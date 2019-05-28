Пакистан отказался от российского газа

Газпром проиграл в тендере на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан, переговоры свернуты, сообщил начальник департамента российского концерна Павел Одеров.

«Пакистан действительно проводил тендер на поставки крупных партий СПГ. Мы в этом тендере участвовали, но не стали победителем. Соответственно в том формате, в котором мы работали с Пакистаном ранее, в текущий момент не работаем», – передает ТАСС слова Одерова.

Он также отметил, что была сформирована рабочая группа по поставкам СПГ в Бахрейн, однако Газпром сейчас не занимается детально и предметно этим вопросом.

«Детальных переговоров с Бахрейном мы сейчас не ведем», – подчеркнул он.

В октябре 2017 года Минэнерго сообщало, что Газпром и Pakistan LNG планируют подписать долгосрочный контракт по поставкам российского сжиженного природного газа в Пакистан.