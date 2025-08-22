Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Путин назвал Росатом лидером мировой атомной энергетики
Компания «Росатом» является абсолютным лидером в мировой атомной энергетике, ни одна компания в мире не строит столько объектов, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятия атомной отрасли.
Росатом занимает лидирующие позиции в мировой атомной энергетике, ни одна другая компания не возводит столько объектов, как российская, передает РИА «Новости».
«Росатом – абсолютный лидер в мировой атомной энергетике. Ни одна компания мира не строит столько объектов вообще и столько объектов за рубежом», – заявил глава государства.
Путин также обратил внимание на необходимость продвижения инженерных профессий и повышения популярности работы в ядерной сфере. По словам президента, инженерная деятельность в атомной отрасли крайне интересна и требует привлечения новых специалистов.
Президент России прибыл в Саров с рабочей поездкой в Приволжский федеральный округ. Президент России отметил подвиг основателей российской атомной отрасли. Путин поручил разработать программу поддержки наукоградов России.