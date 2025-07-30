На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.25 комментариев
Захарова поиронизировала над разрешением главы ЦИК Молдавии вмешиваться в выборы
Глава ЦИК Молдавии Анжелика Караман заявила о праве стран ЕС вмешиваться в выборы в стране, так как Молдавия в шаге от членства в Евросоюзе, поэтому Франция вовсе не оказывает внешнее вмешательство в процесс.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила красоту пассажа и сравнила его с позицией экс-президента США Билла Клинтона по делу Моники Левински.
Она привела высказывание Караман о том, что есть большая разница между Европейским союзом и другими государствами: Молдова уже в шаге от того, чтобы стать членом ЕС, поэтому вмешательство такой страны, как Франция, в наши выборы не считается внешним вмешательством, процитировала Захарова слова главы ЦИК республики.
«Напомнило позицию Билла Клинтона перед большим жюри, когда он доказывал, что его вмешательство в Монику Левински нельзя считать внешним вмешательством», – высказалась в Telegram-канале дипломат.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия не причастна ко внутренним процессам в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания молдавского лидера Майи Санду о якобы вмешательстве Москвы в выборы.