«Ростех» заявил о невозможности продажи патронов США

Поставка российских боевых патронов для нужд США сейчас невозможна из-за санкций, заявили в госкорпорации «Ростех» после объявления Пентагона о закупке патронов для российского оружия.

«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», – передает слова представителя «Ростеха» «Интерфакс».

Отмечается, что в перечне Пентагона указаны пистолеты, автоматы и пулеметы, которые ранее поставлялись в страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Это оружие производились и других странах.

В «Ростехе» добавили, что такие закупки проводятся постоянно.

Ранее подразделение Пентагона, занимающееся закупками для армии США, разместило заявку на приобретение боеприпасов для стрелкового оружия, которое не входило в стандарты НАТО.

США собирались закупать патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова, пулеметам ПКМ и ЯКБ, пулемету ДШК, винтовке СВД.