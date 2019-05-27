Министр спорта оценил выступление сборной России по хоккею на ЧМ

Глава Минспорта Павел Колобков заявил, что не считает провальным выступление сборной России по хоккею на чемпионате мира.

«Я не считаю, что наша команда провалила турнир, завоевав бронзовые медали. У финнов очень сильная команда, которая тактически грамотно подготовлена. Наша команда стремилась к победе, делала все для этого, но побеждать всегда невозможно, главное – сделать правильные выводы из поражения. С Федерацией хоккея России мы посмотрим, какие были допущены ошибки», – передает слова Колобкова ТАСС.

Он добавил, что если бы в спорте Россия всегда побеждала, «было бы неинтересно». Колобков заметил, что в хоккее важны звезды, но это командная игра.

«Побеждает тактика, выполнение тренерской установки. Как болельщик, я расстроен, но с точки зрения развития спорта ничего страшного я не вижу», – добавил он.

Чемпионат мира выиграла сборная Финляндии, на втором месте оказались канадцы, сборная России победила чехов в матче за третьей место.

Также Колобков прокомментировал итоги чемпионата России по футболу.

«Если говорить про лучшего игрока, то мне нравится (Федор) Чалов в ЦСКА, он провел сезон не совсем ровно, но он еще молодой. Артем Дзюба (нападающий «Зенита»)? Он очень хороший игрок и лидер, чего в футболе всегда не достает, он может повести за собой команду, но выделять спортсменов я не очень люблю, если нет очевидной кандидатуры. Но Чалов мне понравился», – сказал Колобков.

Также он отметил, что очень рад за главного тренера «Зенита» Сергея Семака, под руководством которого команда стала чемпионом.

«Не смогу назвать его лучшим тренером сезона, но он мне импонирует как специалист, тренер, человек. У него очень серьезные перспективы», – отметил он.

Министр назвал открытием сезона тульский «Арсенал», который занял шестое место и добился права участия в Лиге Европы.

«Чемпионат получился очень интересным, боевым, в нем изначально не было одного лидера. Интрига была, и она сохранялась до последних туров», – заметил Колобков.

Говоря о проблемах московского «Спартака», Колобков выразил надежду, что клуб сумеет их уладить.

«Очень хочу, чтобы «Спартак» не только обрел свою игру, но и спокойствие. Происходящее внутри клуба, как мне кажется, сейчас мешает команде спокойно готовиться и выступать», – сказал Колобков.

Министр оценил и сезон московского ЦСКА, который сильно обновился после прошлого сезона.

«Чемпионат они начали хорошо, но жалко, что не попали в Лигу чемпионов, чего хотят все команды. Но у ЦСКА очень серьезные перспективы», – заметил он.

Чемпионат России закончился в воскресенье. Чемпионом стал «Зенит», в Лигу чемпионов попали «Локомотив» и «Краснодар», в Лигу Европы – ЦСКА, «Спартак» и «Арсенал». Вылетели из чемпионата «Анжи» и «Енисей».