Косаткам из «китовой тюрьмы» в Приморье предсказали гибель

Представитель компаний-отловщиков Вадим Говоров на заседании в Южно-Сахалинском горсуде по делу о «китовой тюрьме» в Приморье заявил, что немедленный выпуск косаток на волю может привести их к гибели.

«Согласно ответам следственного управления СК по Хабаровскому краю, установлено, что, с учетом мнения специалистов в области морских млекопитающих, рассматривать вопрос о незамедлительном помещении животных в естественную среду обитания не представляется возможным, поскольку имеется высокая вероятность их гибели», – заявил Вадим Говоров, представляющий в суде ООО «Афалина», «Белый кит», «Сочинский дельфинарий» и «Океанариум ДВ», сообщает РИА «Новости».

Он еще раз уточнил, что условия содержания животных соответствуют всем требованиям российского законодательства. «Ученые подчеркивают, что выпуск в дикую природу уже адаптированных к содержанию в неволе и искусственному питанию животных сопряжен с рисками для жизни», – напомнил представитель отловщиков.

Говоров также заявил, что ответственность должны разделить, если их вина будет доказана судом, те государственные органы, решения которых по вылову млекопитающих привели к такой ситуации.

Ранее об опасности выпуска косаток в бухте Средняя сообщили экологи, об этом позже заявлял и океанограф Жан-Мишель Кусто.

Напомним, о «китовой тюрьме» стало известно после заявления Greenpeace в октябре 2018 года о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток. Отмечалось, что животные содержались в бухте Средняя, которую позже и назвали «китовой тюрьмой».

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. В марте 2019 года в Кремле заявили, что возьмут вопрос под свой контроль, а в апреле глава Минприроды рассказал о возможном освобождении косаток летом.

Однако в мае директор компании «Афалина» Алексей Решетов отказался выпускать своих косаток и белух из «китовой тюрьмы», несмотря на решение международных и российских ученых и властей. Он заявлял, что «любой вопрос о выпуске» может быть поставлен только после лишения его «права собственности».

В Кремле отреагировали на эту ситуацию, отметив, что необходимости в дополнительных поручениях нет, так как ранее «все было четко сформулировано».

После этого в компании сообщили, что поступят «в соответствии с рекомендациями ученых и решениями руководства страны».