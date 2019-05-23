Отказавшаяся выпускать косаток из «китовой тюрьмы» компания объяснила свои действия

В руководстве ООО «Афалина», одной из четырех компаний-отловщиков, сообщили, что примут решение о выпуске животных из «китовой тюрьмы», руководствуясь рекомендациями ученых и руководства страны.

«Все наши действия направлены на выполнение поручения президента России. Компании являются добросовестными пользователями российских биоресурсов. Мы поступим в соответствии с рекомендациями ученых и решениями руководства страны», – сообщил директор компании «Афалина» Алексей Решетов «Интерфаксу».

Он также уточнил, что компания сотрудничает с научным консилиумом, который уже дал свои прогнозы о судьбе животных.

Ранее Решетов сообщил, что не собирается выпускать своих косаток и белух из «китовой тюрьмы», несмотря на решение международных и российских ученых и властей. Он заявлял, что «любой вопрос о выпуске» может быть поставлен только после лишения его «права собственности».

Однако в пресс-службе Росрыболовства сообщили, что животных выпустят, основываясь на рекомендациях консилиума ученых, предположительный срок – июль-август.

В Кремле также отреагировали на ситуацию. Дмитрий Песков отметил, что необходимости в дополнительных поручениях нет, так как ранее «все было четко сформулировано».