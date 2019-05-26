Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ строит по три храма в сутки

Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, так как построить счастливую жизнь без Бога невозможно, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения построенного в Страсбурге русского храма.

«Сегодня мы строим примерно три храма в сутки, за 24 часа. 30 тыс. храмов за 10 лет. И не от того, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить. Народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается», – передает слова патриарха РИА «Новости».

Патриарх отметил, что в СССР все силы бросили на строительство «счастливой жизни без Бога», но тогд нен получилось.

«И мы вынесли очень большой урок, как народ. Без Бога невозможно построить счастливую жизнь, потому и строим по три храма каждые сутки», – сказал он.