Ярошенко пожаловался на ухудшение здоровья в американской тюрьме

Российский летчик Константин Ярошенко, находящийся в американской тюрьме по приговору суда США, попросил провести обследование печени в связи с ухудшением состояния здоровья после удаления опухолей желудка, сообщила супруга россиянина Виктория.

Виктория Ярошенко рассказала, что ее супруг «отправил заявку в медсанчасть» американской тюрьмы на обследование печени, добавив, что проблемы, которые ее супруг испытывал до недавней операции на желудке, вернулись, передает ТАСС.

Она также отметила, что состояние здоровья ее супруга ухудшилось: «после проведенной операции [на желудке] процессы болезни возобновляются – и боли в желудке, и все остальное».

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила генпрокурора США Уильяма Барра экстрадировать российского летчика Константина Ярошенко на родину.

Российский летчик не раз жаловался на проблемы со здоровьем и бездействие администрации тюрьмы Данбери.