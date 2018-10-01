Ярошенко пожаловался на ухудшение здоровья

Состояние здоровья российского летчика Константина Ярошенко, находящегося в американской тюрьме по приговору суда США, ухудшается, медицинская помощь не оказывается, сообщила его супруга.

«Вывозили его на консультацию. Тот медосмотр, который обещали провести, группу анализов, какие-то еще мероприятия, ничего этого не оказано до сих пор», – рассказала супруга летчика Виктория Ярошенко. Она говорила о том, что у Ярошенко после пыток в Либерии начались проблемы с желудком и зубами, передает ТАСС.

Кроме того, до сих пор не найдены личные вещи летчика, которые были потеряны при его задержании. По словам Виктории, адвокат заверил ее, что этот вопрос находится на личном контроле заместителя прокурора.

Супруга также сообщила о трагической смерти сестры летчика. Она скончалась в сентябре от рака.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Виктория Ярошенко уже рассказывала о том, что ее муж вынужден заниматься самолечением. В начале августа она говорила, что у Ярошенко диарея и болит живот, а врача в тюрьме нет.

С ее слов, проблемы со здоровьем у летчика начались еще в марте, до перевода в «Данбери». Тогда Ярошенко обещали вызвать гастроэнтеролога, но не вызвали.

Ранее супруга делилась переживаниями о душевном состоянии мужа во время ее августовской встречи с ним в тюрьме Данберри. Он «перестал жаловаться», «воспрянул духом», начал задумываться о будущем. А дочь «ради папиной улыбки и настроения готова была бы пешком океан перейти», говорила Виктория Ярошенко.

Напомним, осужденный в США на 20 лет, российский летчик Константин Ярошенко впервые за семь лет смог увидеться с семьей 24 августа.