Жена Константина Ярошенко рассказала о встрече с мужем в тюрьме США

Виктория Ярошенко, супруга осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко, рассказала о встрече с мужем в тюрьме Данберри.

По ее словам, встреча помогла ее супругу – он «перестал жаловаться», «воспрянул духом», начал задумываться о будущем. Виктория Ярошенко заявила, что ей «нравится состояние души» мужа, хотя только «время покажет», насколько «реалистичны его планы», передает ТАСС.

По ее словам, единственные, кто сейчас могут дать «вразумительный ответ» о дальнейших шагах для помощи Константину Ярошенко – это российские дипломаты. По ее словам, она понимает трудности в деле ее мужа, связанные с нынешним состоянием отношений двух стран.

Она посетовала на то, что пока так и не смогла адаптироваться к новому часовому поясу.

«Костя все понимает и хохочет надо мной, когда я начинаю засыпать», – сказала она.

Викторию Ярошенко расстраивает, что «нельзя сесть рядом, положить ему голову на плечо и поспать».

При этом их дочь Екатерина адаптировалась практически сразу и активно общается с отцом. Она «ради папиной улыбки и настроения готова была бы пешком океан перейти», привела Виктория Ярошенко слова самой дочери.