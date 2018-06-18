Ярошенко в США переведен в другую тюрьму

Россиянин Константин Ярошенко, удерживаемый последние несколько лет в американской тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси, переведен в тюрьму в городе Данбери в Коннектикуте, сообщает Федеральное бюро тюрем США.

Его адвокат Алексей Тарасов сообщил о планах добиться «скорейшего телефонного разговора с Ярошенко и, по возможности, встречи», чтобы узнать об условиях в новой тюрьме и ходе перемещения, передает ТАСС.

По словам Тарасова, ожидалось, что Ярошенко будет переведен в тюрьму в городе Лоретто (штат Пенсильвания), но только через несколько дней. Ярошенко просил о переводе в тюрьму в городе Алленвуд в Пенсильвании.

Как отметил Тарасов, власти США обычно не объясняют, почему заключенного переводят в ту или иную тюрьму.

Тюрьма в Данбери – учреждение с пониженными требованиями безопасности, рассчитанное на содержание более 1,4 тыс. заключенных как мужчин, так и женщин.