Названо новое место заключения летчика Ярошенко в США

В американском Бюро тюрем раскрыли информацию о том, куда был переведен россиянин Константин Ярошенко, удерживаемый последние несколько лет в американской тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

В Бюро тюрем уточнили, что Ярошенко перевели в тюрьму Metropolitan Detention Center в нью-йоркском районе Бруклин, передает ТАСС.

Представитель администрации тюрьмы не смогла уточнить, будет ли россиянин находиться в этой тюрьме длительное время или вскоре его переведут в другое место.

Адвокат россиянина Алексей Тарасов, в свою очередь, сообщил, что перевод в другое учреждение связан с угрозой безопасности для Ярошенко.

Он уточнил, что «Ярошенко переводят в другую тюрьму (...) в связи с инцидентом в конце предыдущего месяца, когда на него было совершено нападение, и после чего он был помещен в спецблок. То есть, чтобы исключить угрозу в отношении Ярошенко, администрация решила его перевести в другую тюрьму», – объяснил адвокат.

Тарасов также сообщил, что пока не знает, где именно находится Ярошенко, «он в процессе перевода, поэтому эта информация разглашаться не будет». Адвокат высказал мнение, что перевод Ярошенко – это решение «тюремной системы» США, а не самого летчика.

Накануне стало известно, что американские власти решили перевести Ярошенко из тюрьмы «Форт-Дикс» в другое место заключения.

В конце мая уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подготовила письмо в генпрокуратуру США с просьбой перевести Ярошенко в российскую тюрьму. До этого супруга россиянина сообщила об опасениях мужа, что из-за состояния здоровья он не выйдет живым из карцера, куда он был помещен на месяц якобы из-за стычки с другим заключенным.