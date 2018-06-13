Летчика Ярошенко переводят в другую тюрьму

Американские власти приняли решение перевести осужденного в США на 20 лет за попытку транспортировки кокаина российского летчика Константина Ярошенко из тюрьмы «Форт-Дикс» в другое место заключения, сообщает посольство России в Вашингтоне.

«По полученной посольством информации, российский гражданин К.В. Ярошенко, несправедливо осужденный в США на 20 лет, переводится из тюрьмы «Форт-Дикс» в Нью-Джерси в другое место заключения. В настоящее время россиянин находится во временном изоляторе в Нью-Йорке», – цитирует сообщение посольства ТАСС.

В конце мая уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подготовила письмо в генпрокуратуру США с просьбой перевести Константина Ярошенко в российскую тюрьму. До этого супруга Константина Ярошенко сообщила об опасениях мужа, что из-за состояния здоровья он не выйдет живым из карцера. Ярошенко на месяц помещен в карцер якобы из-за стычки с другим заключенным.

В 2011 году Константин Ярошенко был осужден по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии кокаина в США. Летом 2017 года он написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обсудить его экстрадицию на встрече с Дональдом Трампом.