Москалькова попросила генпрокурора США экстрадировать Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила генпрокурора США Уильяма Барра принять решение об экстрадиции на родину российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в Соединенных Штатах, просьба связана с ухудшением его здоровья.

«Обращаюсь к вам с просьбой проявить добрую волю и принять положительное решение о передаче Константина Ярошенко на родину, учитывая значительный срок, проведенный им в заключении, и прогрессирующее ухудшение его здоровья – в апреле текущего года во время обследования желудка врачи удалили ему ряд доброкачественных опухолей», – приводит пресс-служба омбудсмена слова Москальковой, передает РИА «Новости».

Она также добавила, что минюст США на данный момент изучает запрос Минюста России об экстрадиции Ярошенко на родину в рамках конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц 1983 года.

«Хочу заверить вас в том, что ваше гуманное решение будет по достоинству оценено не только осужденным российским гражданином, но и российским народом. Буду признательна за информирование о принятом вами решении», – говорится в обращении.

Россиянин осужден в США на 20 лет. Американская сторона считает его виновным в подготовке к транспортировке наркотиков.