Минюст США получил запрос о возвращении Ярошенко в Россию

Американский минюст рассматривает российский запрос о возвращении летчика Константина Ярошенко в Россию, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Россия ссылается на Конвенцию Совета Европы о передаче осужденных лиц 1983 года. Москва требует от Вашингтона считать данный вопрос первостепенным, учитывая «гуманитарную составляющую, состояние здоровья и уже отбытый срок заключения», передает РИА «Новости».

Антонов в письме Ярошенко сообщил, что российская сторона встретилась с американскими чиновниками в Госдепе и потребовала оказать Ярошенко квалифицированную медицинскую помощь. Москва настаивает на «проведении регулярных обследований для профилактики заболеваний».

Напомним, в конце апреля сообщалось, что российский Минюст направил в МИД России новый запрос об экстрадиции Ярошенко для передачи документа Вашингтону по дипломатическим каналам.

Россиянин осужден в США на 20 лет. Американская сторона считает его виновным в подготовке к транспортировке наркотиков.