Минюст отправил США новый запрос на передачу Ярошенко

Минюст передал в МИД новый запрос об экстрадиции из США в Россию летчика Константина Ярошенко.

«Министерством юстиции России 22 апреля 2019 в Министерство иностранных дел России направлено для передачи американской стороне по дипломатическим каналам адресованное министерству юстиции Соединенных Штатов Америки обращение в отношении К.В. Ярошенко», – передает сообщение Минюста РИА «Новости».

Напомним, Ярошенко был осужден в США на 20 лет по обвинению в подготовке к транспортировке крупных партий наркотиков.

В феврале российский летчик просил о переводе из американской тюрьмы Данберри в другое место заключения из-за неоказания медицинской помощи.