НТВ показал фильм-расследование о миллионерах-спонсорах Навального

Телеканал НТВ в рамках программы «ЧП. Расследование» показал документальный фильм о миллионерах-спонсорах Алексея Навального и доходах главы «Фонда борьбы с коррупцией».

На телеканале НТВ вышел фильм-расследование «Гражданин Навральный 2: переход наличности», который также опубликован на YouTube-канале телекомпании.

Авторы расследования рассказали, кто перечисляет миллионы рублей на электронный кошелек фонда Алексея Навального в канун выхода очередного «расследования» блогера.

Так, «простыми гражданами»-жертвователями Навального и его так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» называются крупные бизнесмены, проживающие за пределами России, в том числе миллионеры Дмитрий и Борис Зимины и Евгений Чичваркин, рассказывают авторы расследования.

Сам Чичваркин, сбежавший из России десять лет назад, в интервью НТВ признался, что регулярно переводит Навальному деньги. По его словам, он выступает в качестве посредника.

«Мне переводят деньги (люди), которые боятся переводить (Навальному) напрямую», – заявил проживающий в Лондоне предприниматель.

По словам Чичваркина, последний транш составил 250 тыс. «народных рублей», а обычно переводы составляют где-то 100 тыс. рублей в день, причем он переводит Навальному «и (японские) йены и (британские) фунты и евро».

«Навальный позиционирует себя как независимый человек. А оказывается, что ему дают деньги крупные капиталисты. Понятно, что это оттолкнет публику от него, и, конечно, он этих крупных капиталистов скрывает, чтобы их уши не торчали» – отметил политолог Олег Матвейчев.

Журналисты также обратили внимание, что Навальный тратит немалые суммы на отдых: по подсчетам блогеров, во время заграничных поездок глава «Фонда борьбы с коррупцией» спустил больше 47 млн рублей.

Расследование коснулось и членов семьи блогера, так фильм рассказывает о том, как дочь Навального незаконно поступила на «бюджет» в Стэнфордский университет, не имея права на льготы в США.

Кроме того, журналисты обратили внимание, что руководителю «избирательного штаба» Навального Леониду Волкову, вопреки его словам, по-прежнему принадлежит доля в доме в Люксембурге стоимостью более 700 тыс. евро.